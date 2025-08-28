Obavijesti

KOMENTAR: TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+

Milanović i Plenković šute. Zar se boje branitelja i huligana?

Piše Tomislav Klauški,
Milanović i Plenković šute. Zar se boje branitelja i huligana?
Benkovački slučaj možda se ispuše i prepusti zaboravu, ali nema sumnje da će se pojaviti novi slučaj koji će se nadovezivati na Benkovac, kao što se on nadovezao na otkazivanje Bajage u Solinu, kao što se nadovezao na Thompsonov koncert

Slučaj Benkovac mnogo je ozbiljniji od jednokratne pobune branitelja i navijača protiv kulturnog festivala u tom gradu. Mnogo je značajniji od lokalnog nezadovoljstva jednom kazališnom predstavom. I mnogo je veći od jednokratne ljetne medijske zabave.

