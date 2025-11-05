Milanović izrazio duboku sućut obiteljima stradalih u požaru u Tuzli: Neka se nikad ne ponovi!

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izrazio je u srijedu sućut obiteljima poginulih u požaru u Domu za starije u Tuzli, a ozlijeđenima zaželio brz oporavak.

U požaru je poginulo 12 ljudi, uglavnom od opeklina i gušenja ugljičnim monoksidom, a liječničku pomoć moralo je dobiti njih još 35.

"U ime građana Republike Hrvatske i svoje osobno izražavam iskrenu i duboku sućut obiteljima stradalih u požaru u Domu za starije u Tuzli, a svima koji su ozlijeđeni želim brz i uspješan oporavak", napisao je Milanović na Facebooku, izrazivši sućut i nositeljima lokalne i državne vlasti.

Rekao je da se radi o velikoj tragediji "za cijelu nama prijateljsku i dragu Bosnu i Hercegovinu."

"U ovako teškom i tužnom trenutku izražavam i nadu kako se ovakva tragedija nikada više neće ponoviti", napisao je.

Požar je buknuo u utorak na gornjim katovima doma umirovljenika, gdje su se nalazili teže pokretni korisnici, pa je među njima i najviše poginulih.

Među ozlijeđenima su štićenici doma, ali i vatrogasci i policajci koji su ih spašavali iz vatre i zadimljenih prostorija.