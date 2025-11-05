Milanović izražava sućut zbog tragedije u Tuzli. Požar u domu za starije odnio 12 života, ozlijeđeno 35 osoba. Velika tragedija za BiH, nadajmo se da se neće ponoviti
Milanović izrazio duboku sućut obiteljima stradalih u požaru u Tuzli: Neka se nikad ne ponovi!
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izrazio je u srijedu sućut obiteljima poginulih u požaru u Domu za starije u Tuzli, a ozlijeđenima zaželio brz oporavak.
U požaru je poginulo 12 ljudi, uglavnom od opeklina i gušenja ugljičnim monoksidom, a liječničku pomoć moralo je dobiti njih još 35.
"U ime građana Republike Hrvatske i svoje osobno izražavam iskrenu i duboku sućut obiteljima stradalih u požaru u Domu za starije u Tuzli, a svima koji su ozlijeđeni želim brz i uspješan oporavak", napisao je Milanović na Facebooku, izrazivši sućut i nositeljima lokalne i državne vlasti.
Rekao je da se radi o velikoj tragediji "za cijelu nama prijateljsku i dragu Bosnu i Hercegovinu."
"U ovako teškom i tužnom trenutku izražavam i nadu kako se ovakva tragedija nikada više neće ponoviti", napisao je.
Požar je buknuo u utorak na gornjim katovima doma umirovljenika, gdje su se nalazili teže pokretni korisnici, pa je među njima i najviše poginulih.
Među ozlijeđenima su štićenici doma, ali i vatrogasci i policajci koji su ih spašavali iz vatre i zadimljenih prostorija.
