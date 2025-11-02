Zoran Milanović o izboru novih veleposlanika: Pristajem na sve, kao očajna ljubavnica...

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je za HRT prijepore s Vladom u vezi s imenovanjem novih veleposlanika.

- Pristajem na sve, kao očajna ljubavnica. Neka se gospoda dogovore i neka prestanu tražiti trunku u tuđem oku, a ne vide balvan u vlastitom, jedan dobar balvan od dalmatinske česmine. Jer ja sam spreman na debeli kompromis u interesu funkcioniranja službe. Recimo da ovdašnji veleposlanik koji je tu šest godina, a to je stvarno već dovoljno, ode negdje drugdje ili ne znam koji su planovi, to se mora rotirati, rekao je Milanović dodajući da "Plenković uništava službu".

Kazao je kako se mora sjesti i dogovoriti.

- Odluka je zajednička, supotpis, a vjerodajnice potpisuje predsjednik Republike. Ne očekuju valjda da potpišem ono što donesu iz središnjice HDZ-a. To tako ne funkcionira. Pristao sam da bude četvrtina ljudi, uglavnom su iz Ministarstva vanjskih poslova, dodao je Milanović i istaknuo kako više nema što reći na tu temu.

- Sve što je predloženo od strane HDZ-a, potpisat ću. Imam dosta dilema, ali ne prčkaj brate, moji kandidati su bolji. Sve je to tu negdje, jedino što sam ja skromniji, nisam pohlepan - kazao je Milanović.

Ideja da bi to trebalo biti predloženo u Vladi je naprosto glupa, smatra predsjednik.

- To nije tako i nikad tako nije bilo. Ovako ponašanje imamo jer je netko vidio da mu ne prijete posljedice - zaključio je.