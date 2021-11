Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović danas je prisustvovao na obilježavanje Dana obrane Splita i 30. obljetnice vojno-pomorske blokade Jadran, a na Šoltu je došao ratnim brodom. Prisjetimo se, jučer je Milanović posjetio Trogir i sudjelovao na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Trogira u prigodi obilježavanja Dana Grada i njegovog zaštitnika Svetog Ivana Trogirskog.

Nakon svečanog obilježavanja obratio se medijima i prokomentirao aktualnosti u zemlji.

- Jednog ponedjeljka ovlast slanja hrvatske vojske u inozemstvo dobio je nekakav ministar. Ne samo da se vrijeđa ustavna ovlast predsjednika nego se predsjednika kao vrhovnog zapovjednika totalno isključuje. Ako ja hoću kao primjer poslati dva vojnika u BIH moram zamolit ministra - rekao je Milanović te istaknuo kako je zakon protuustavan.

- Prvi sljedeći put neću se uopće obzirati na protuustavnu sabotažu.Ja moram tražiti nekakvog ministra da tri vojnika sa sabljom izađu van. Ne samo to, ministar ima ovlast do razine voda - rekao je predsjednik.

- Zapovjedna ovlast predsjednika republike je oteta i data nekom ministru koji će se već sutra vratiti u Vinkovce ili gdje već - rekao je Milanović.

Milanović o covid potvrdama

- Ja ću se podnijeti prema tome kako me bude volja. I to od nedavno radim kako me bude volja. Do prije nekog vremena sam govorio slušajte te mandate pa koliko god bili glupi, nelogični, cijepite se, ali ovo nema nikakvog smisla. Ja pozivam na cijepljenje i na treću dozu međutim koja je smisao cijele ove priče. Ja koji sam cijepljen ionako vas mogu zaraziti, od čega vas ja zapravo štitim? - rekao je predsjednik.

- Cijepite se, ali dosta je više terora - vezno uz šatore na Markovom trgu dodao je ako već ima potreba da su to trebali biti kontenjeri.

- Onaj to je cijepljen može zaraziti, onaj tko je prebolio neće nikada više dobiti teški oblik bolesti - objašnjava Milanović.

Afera topovnjača

- Topovnjača je krivično djelo, nemjerno prekršen zakon koji to zabranjuje - rekao je Milanović.

Osvrnuo se ne odluku ministra Banožića da Ministarstvo obrane neće više financirati potporu vojske predsjedniku.

- Ministar se ponaša kao kriminalac. Gdje je novac, tamo su HDZ-ovci - kaže i dodaje da se opet sve prelama preko leđa najmanjih.

