Predsjednik i premijer više nisu u verbalnom prepucavanju, sad su otpočeli pravi politički rat, i to na dvije kadrovske fronte.

Jedna je na Vrhovnom sudu, a druga u diplomaciji. On još može završiti kompromisom, ali može i eskalirati.

Prva bojišnica uspostavljena je oko izbora čelnika Vrhovnog suda. Nekim čudom na javni poziv za predsjednika te ustanove javio se isprva samo Đuro Sessa. Je li moguće da baš ni jedan drugi čovjek u Hrvatskoj ne misli da je dostojan te uloge, jesu li suci shvatili da im nije pametno remetiti planove vladajućih ili im je to netko došapnuo, nije jasno.

Milanović po svom

Kad je Milanović predložio Zlatu Đurđević, na javni poziv javilo se još dvoje ljudi. Milanović, očito je, postojeći zakon smatra nelegitimnim (jer mu poduzima ovlast koju mu Ustav jasno daje, pravo prijedloga predsjednika Vrhovnog suda). On želi promjenu na vrhu pravosuđa. Plenković nije prekršio zakon, ali je - to je svima jasno - učinjeno sve da bude izabran HDZ-ov favorit. Zna se kako to ide. “Kaj bi ti štel” je formula kojom se iza vrata, daleko od javnosti, osiguravaju za stranku poželjni ishodi. Postoji li itko u ovoj zemlji tko vjeruje u javne natječaje?

Žarko Puhovski predsjedniku uglavnom daje za pravo, ali ne u cijelosti. “Mislim da je Milanović u nekim bitnim stvarima u pravu. Bez obzira na to što je i o meni govorio svašta, u pravu je jer želi da se promijeni situacija u pravosuđu, drugo jer je Zlata Đurđević odlična kandidatkinja i treće jer su članci zakona loše napisani. U krivu je jer si dopušta stav koji glasi da se neće držati zakona koji ne smatra dobrim”, rekao je Puhovski. “Imao je godinu dana da pokrene promjenu tog zakona”, dodao je naglašavajući da je “bitna i procedura kojom bi Zlata Đurđević mogla biti izabrana”. Druga bojišnica otvorena je krajem studenog, a javnost je za nju doznala ovih dana. Plenković je tad Milanoviću pokazao listu od 12 veleposlanika i konzula koje planira postaviti na mjesta dosadašnjih.

Plenki želi svoje ljude

No imajući na umu ustavnu odredbu prema kojoj vanjsku politiku premijer i predsjednik određuju zajednički, Milanović je zatražio pola kvote za sebe. Tako se uglavnom radilo i dosad, ali Plenkoviću se ta formula, izgleda, ne dopada. Njegovi bivši protivnici na stranačkim izborima, Miro Kovač i Davor Ivo Stier, trebali su otići u Pariz (Kovač), odnosno Rim (Stier), ali to je sad stavljeno na čekanje.

A Plenković se ljudi, koji bi mu mogli nauditi u daljnjoj političkoj karijeri, boji i nastoji ih osvojiti - od Martine Dalić do Davora Ive Stiera i Mire Kovača. Broj diplomata je u međuvremenu narastao na 38. Zlatko Hasanbegović sumnja da Milanović ratom za imenovanje diplomata pritišće Vladu oko Vrhovnog suda.

Rasplet priče - nepredvidiv

Ustavni sud prilično će se brzo oglasiti oko ustavnosti Zakona koji Milanović osporava. Nema sumnje da će dati za pravo Plenkoviću, a ne Milanoviću. Do rješenja spora Vrhovni sud će voditi Marin Mrčela. Rasplet priče zasad je nepredvidiv. Plenković i HDZ žele kontinuitet sudstva, ovakvog kakvo jest, Milanović želi provjetravanje.

Premijer je danas rekao da mu se situacija oko izbora čelnika Vrhovnog suda čini nadrealna i da nije u sukobu s Milanovićem, nego čeka zakonito rješenje. “Čekam novu situaciju. Ova situacija ne postoji”, dodao je Plenković.