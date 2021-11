Predsjednik Republike Zoran Milanović uručio je u utorak priznanje Hrvatskom diplomatskom klubu za veliki doprinos u promicanju hrvatske diplomacije, proučavanju međunarodnih odnosa i uspostavljanju suradnje i prijateljskih odnosa s diplomatima stranih država, priopćio je Ured predsjednika.

Milanović je udruzi hrvatskih diplomata, koja obilježava 20. obljetnicu postojanja i djelovanja, uručio Povelju Republike Hrvatske kao "mali znak pažnje" za izniman i dugogodišnji doprinos u promicanju hrvatske diplomacije, proučavanju međunarodnih odnosa i vanjske politike Republike Hrvatske te uspostavljanju suradnje i prijateljskih odnosa s diplomatima stranih država, a u prigodi 20. obljetnice postojanja i djelovanja.

"I drago mi je da se toliko ljudi, nakon toliko godina drži zajedno. To čak nisam ni znao. Pretpostavljao sam da postoji neki oblik okupljanja, ali mi je ambasador Neven Pelicarić objasnio o čemu se tu radi", rekao je Predsjednik.

Predsjednik se u obraćanju osvrnuo i na svoj rad u diplomaciji koju je napustio 2003. na 2004.

"Mene su kurenti odnijeli, što kurenti, što moja volja i izbor, drugim putem. Ja sam diplomaciju napustio 2003. na 2004., ne mogu reći bez namjere da se vratim. Ali jednom kada odeš, otpadnik si, gotovo. Uvijek sam to gledao kao službu, što je više moguće izoliranu od dnevne i stranačke politike. Naravno, nije moguće potpuno, toga sam svjestan, ali što više to bolje", rekao je predsjednik Milanović.

Smatra da je u ovih trideset godina služba napredovala, postala je rutinska, pomalo dosadna, ali da je u njezinoj naravi da bude takva.

"Ono vrijeme se više nikada neće ponoviti. Ja sam kao mladić došao u ministarstvo, još u Visoku, godinu dana ili manje na Zrinjevac i to je dvanaest godina mog života koji su me potpuno opredijelili. Ništa ne bi bilo ovako kao što je bilo da nije bilo te službe, da nije bilo, ne samo prilike da služim svojoj državi, mojoj zemlji, nego i da učim u tim dramatičnim, kako neki kažu u herojskim vremenima diplomacije, od najboljih i to kroz pogrešku i pokušaj. Dakle, potkusurivanje, podcjenjivanje, ponekad priznavanje. Sve je to škola koju se ne može negdje platiti i ne postoji tečaj za to, istaknuo je šef države.

Kazao je da mu je iznimna čast da se ovo danas događa i da to radim na prijedlog ministra, što je još bolje.

"Mogao sam to dodijeliti izravno, ali ovako je košer. Hvala vam i živjeli!", zaključio je predsjednik svoje obraćanje.

Predsjednik Hrvatskog diplomatskog kluba Smiljan Šimac preuzeo je Povelju Republike Hrvatske te u zahvali kazao kako to nije priznanje samo današnjim članovima Kluba nego i trideset i dvojici članova kluba kojih više nema. Istaknuo je kako je prije dvadeset godina Hrvatski diplomatski klub osnovan da bi se sačuvalo znanje i iskustvo hrvatskih veleposlanika i generalnih konzula stečeno u diplomatskoj službi u prvom desetljeću neovisnosti Republike Hrvatske.

Dodao je kako je Klub osnovala skupina od dvadesetak hrvatskih diplomata kao nevladinu i nestranačku udrugu hrvatskih diplomata utemeljenu na etičkim načelima promicanja diplomatske struke i zaštite nacionalnih interesa.