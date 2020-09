'Milanović je zadnji čovjek koji može pričati o samodopadnosti'

Politolog Goran Čular kaže da je legitimno postavljati pitanja, ali ne postavljaju se tako da se nepripremljen stane pred mikrofone i iznese niz asocijacija koje je teško pratiti

<p>Nakon verbalnog obračuna s premijerom, predsjednik države <strong>Zoran Milanović</strong> posljednja dva dana razračunava se sa zastupnicama <strong>Dalijom Orešković</strong> i <strong>Marijanom Puljak</strong>, koje je nazvao Thelmom i Louise.</p><p>Očito mu nije sjeo performans zastupnica koje su na "klub" uhićenog Dragana Kovačevića, u koji je i on dolazio, stavile ploču s napisom "Ured predsjednika RH". Prvo ih je okarakterizirao kao samodopadne i zavidne, a jučer ih je nazvao narikačama i malim ometačima ozbiljne rasprave. Za Orešković je naveo da je drugorazredna odvjetnica koja je bila na čelu Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa te da je zatim propala na europskim i predsjedničkim izborima.</p><p>- Tu jednu opsesivnost moram na ovakav način razgolititi jer takvi su ljudi, koji se bez ikakvog životnog iskustva i uspjeha, za promatranje - rekao je Milanović.</p><p>Nije štedio ni Puljak, za koju navodi da je bla informatičarka u banci i "po algoritmima koji su dolazili iz Centra za ljudska prava je smišljala zamke za štediše, ljude koji imaju kredite u francima". Pitao ih je i zašto u Slovenskoj 9 nisu stavile ploču s natpisom "Vlada RH" budući da su u "klub" zalazili i ministri. Reagirala je Orešković, koja je Milanovićev ton ocijenila kao agresivan i šovinistički. Podsjetila je na njegove izjave da troje ministara koji su zalazili u sporni "klub" ne trebaju dati ostavke te pita na čijoj je on strani kad je riječ o borbi protiv korupcije. Poručila je Milanoviću da je njegove izjave neće obeshrabriti ni ušutkati.</p><p>Politolog <strong>Goran Čular </strong>smatra da je zadnji čovjek koji može govoriti o samodopadnosti upravo Milanović.</p><p>- Ako predsjednik države smatra da postoji problem u sustavu izvida koje provodi DORH ili bilo kojem drugom segmentu, to su legitimna pitanja, ali ne postavljaju se tako da se nepripremljen stane pred mikrofone i iznese niz asocijacija koje je teško pratiti - kazao je.</p>