<p>Saborske zastupnice <strong>Dalija Orešković i Marijana Puljak </strong>gostovale su u HRT-ovom Dnevniku gdje su prokomentirale izjave predsjednika <strong>Zorana Milanovića</strong> nakon njihovog performansa u Slovenskoj 9.</p><p>Dalija Orešković je rekla kako će nastaviti biti narikače kada god treba govoriti o problemima u hrvatskom društvu, o pravnoj državi, o lošem funkcioniranju nadležnih institucija i tijela, pravednosti i drugih razloga zbog kojih su, na kraju, i ušli u politiku.</p><p>-Stoički ćemo podnijeti sve uvrede, nemam ništa protiv toga da me se promatra kako u minulom radu i rezultatima, a tako i u četverogodišnjem mandatu saborske zastupnice - rekla je Orešković.</p><p>Na pitanje voditeljice, Puljak nije rekla kako Milanovićeve uvrede smatra seksističkima, ali ih smatra napadom na kritiku.</p><p>- Začudila nas je burna predsjednikova rečenica, nervozan je, očito postoji nešto što ga potiče na takvu reakciju. Nikada nećemo o njemu govoriti osobno, nikada se nećemo spuštati na tu razinu, uvijek ćemo kritizirati njegovu ulogu i instituciju predsjednika, govorit ćemo o tome, ako treba, kako kažete, "naricati", ne bojimo se toga i ništa nas u tome neće zaustaviti - objasnila je Marijana Puljak.</p><p>Zastupnica Orešković kaže kako ne zna što je Milanović htio reći kada se "prebacio" na osobne napade po pitanju njene karijere i rezultata te smatra kako rad institucija treba staviti u fokus.</p><p>- Pozornost javnosti ne bi trebala biti usmjerena na to je li ovo bulling, seksizam ili nešto drugo, mi se ovakvih situacija ne bojimo. Moramo se fokusirati na glavni problem, a to je rad naših nadležnih tijela. Dodala je kako smatramo da bi svi uključeni u aferu trebali snositi odgovornost. Smatra kako je tužna i poražavajuća činjenica da su zastupnica Marijana i ona jedine osobe na političkoj sceni koje su sve uključene pozvale na odgovornost i podnošenje ostavki<br/> <br/> Puljak je rekla da se neće upuštati u tužbe, te da će i dalje biti uporne u svojoj kritici i svega onoga što misle da ne valja u ovom društvu.</p>