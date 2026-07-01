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SPORNI MIMOHOD

Milanović: 'Kundid će provesti moju zapovijed. Nema drame. Plenković? On se pravi lud'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
Milanović: 'Kundid će provesti moju zapovijed. Nema drame. Plenković? On se pravi lud'
Slunj: Međunarodna vojna vježba "Borbena moć 26" okupila hrvatske i savezničke snage | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Predsjednik je na početku istaknuo da mu je ovo treći dan zaredom u kojem izlazi pred kamere i da mu je to previše

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u Slunju prati završnu vojnu vježbu "Borbena moć 26". Milanović je zatim dao izjavu za medije u kojoj je i dalje glavni fokus vojni mimohod u Parizu koji je izazvao sukob između njega premijera Plenkovića. 

Predsjednik je na početku istaknuo da mu je ovo treći dan zaredom u kojem izlazi pred kamere i da mu je to previše, prenosi N1.

- Nadam se da je ova etapa prebacivanja i dobacivanja završava dana s ovim i da dolazi mirniji vikend - kazao je.

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Naglasio da će načelnik Glavnog stožera provesti zapovijed vrhovnog zapovjednika. "Nema drame", poručio je.

- Priča s vrhovnim zapovjednikom je potpuno obesmišljena. Mi zapovijedanje vojskom pretvaramo u upravni postupak. Nema ministar tu što, uz sve dužno poštovanje. Zna se koga vojnik mora slušati i kada ne smije poslušati nikoga - rekao je.

Milanović je rekao da si je tadašnji ministar Damir Krstičević kriomice člankom 69 ubacio ovlast i rekao da se Krstičević osjećao kao vrhovni zapovjednik.

- To je  bio pokušaj da se predsjednika Republike kao vrhovnog zapovjednika isključi iz prizemnih poslova. To je potpuni promašaj. Jer, dođe li do prijepora, opet će predsjednikova biti zadnja - poručio je.

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Naglasio je da se po Ustavu može umiješati svaki put, što nije radio, ali sad je.

- Pitanje galamdžijama. Što uopće smijem raditi? Napišite mi, pa ću vam savjetovati da formirate nacionalnu gardu, žandarmeriju, pa s njom zapovijedajte. Vojskom će zapovjediti jedna osoba - rekao je Milanović.

Zatim se osvrnuo na premijera Plenkovića.

- Predsjednik Vlade pravi se lud. On razmišlja u formatu slike. On se vidi na tribini na Koaliciji voljnih. Donio sam odluku, i gotovo je. Francuski predsjednik to radi radi sebe, tamo okuplja sve. To nije čast, to je grupiranje svih da salutiraju jednoj pozornici. Da smo tamo nekakav posebni gost i da su odnosi normalniji... - kazao je.

- Odluka koju je donio, rekao je, potpuno je zakonita. "Postoje li u vojsci nezakonite zapovijedi? Postoje možda protuustavne Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva, ali ne zbog protuzakonitosti. Tvrdim da je ovo točno i politički nužno - poručio je.

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Komentari 29
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