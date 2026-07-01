Analitičar o sukobu Milanovića i Plenkovića: 'To polako postaje ustavni problem. Neozbiljni su'

Nisu u pravu ni premijer ni predsjednik zato što se o najozbiljnijim stvarima u državi ne razgovara na takav način. Postoje ustavne obveze i predsjednika i Vlade i ponajprije bi trebali voditi računa o tome. Rasprava je svedena na to ima li ministar obrane pravo slati vojsku u protokolarne svrhe. Po zakonu, očito ima, ali to nije problem protokola nego vanjske politike - je li Hrvatska članica koalicije voljnih ili nije, rekao je politički analitičar Božo Kovačević u emisiji 'U mreži Prvog Hrvatskog radija'.

Tema je dakako najnoviji sukob predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića oko slanja pripadnika Hrvatske vojske na vojni mimohod u Parizu.

Kovačević smatra da se takva odluka mora donijeti u skladu s Ustavom.

- Utoliko je besmisleno raspravljati o protokolarnim pitanjima ako prethodno nije riješen ustavnopravni problem. Sasvim je neprihvatljivo da se dvije osobe na najodgovornijim dužnostima, koji su pritom profesionalni diplomati, ponašaju toliko nediplomatski.

Istaknuo je da bi u interesu i Milanovića i Plenkovića trebalo biti da takvih sukoba bude što manje.

- Njihov osobni sukob prerasta u ustavnopravni problem. Kada se pojavi problem, njima bi prva misao trebala biti kako problem riješiti, a ne kako pokazati da sam ja jači od onog drugog ili još gore, pokušavati iz niskih populističkih pobuda, na osjetljivom području obrane i nacionalne sigurnosti, dobiti političke poene. To je neozbiljno i od predsjednika i od premijera. U tom pogledu oni se pokazuju jednako neodgovornima.

Uz Kovačevića gost je bio i vojni analitičar Mario Galić.

- Imamo dvije razine, jedna je zakonodavna, može li ministar raditi što premijer tvrdi da može, a druga je politička - otkud Francuska kao strateški partner Hrvatskoj? O tome nitko nikad nije raspravljao. Nitko nikad nije raspravljao ni o vojnom savezu s Kosovom i Albanijom. Nikad nisam vidio raspravu u Saboru - smatra.

- U ovom slučaju predsjednik nije za savez s Francuskom, ali jako podržava savez s Albanijom i Kosovom. Kakvu mi imamo vanjsku politiku? A da ne kažem da pola veleposlanika nije imenovano zbog sukoba. Vanjska politika nam je nikakva - kazao je Galić.

Galić se osvrnuo i na izjavu predsjednika Milanovića da nije znao da će Francuska prodati Rafale i Srbiji.

- Jučer je predsjednik rekao da mu je jako žao što nije pitao Francuze namjeravaju li prodati Rafale još nekom u našem okruženju pa da bi on onda bio protiv kupnje. E pa ja onda kažem predsjedniku da si smijeni savjetnika za obranu jer je Vučić otvoreno najavljivao da će i Srbija kupiti Rafale ako ih kupi Hrvatska. To nije bila nikakva tajna.

- Ono što će dobiti Srbi za dvije godine je puno naprednije od onog što mi imamo, ali ne zato što je to rađeno za Srbiju nego zato što je to rađeno za Francusko ratno zrakoplovstvo kao međuprojekt do dolaska aviona pete generacije. Taj Rafale F4 je puno napredniji. Avionika je jako modernizirana. Ovo što će dobiti Srbi pomelo bi naše u zračnom prostoru. To je problem kako Hrvatska funkcionira u zadnjih pet, šest godina. Nemate nikakvu koordinaciju između Vlade i predsjednika. To je nedopustivo.