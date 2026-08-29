Milanović na Viru: 'Dokazali ste da imate znanje i srce dignuti ovaj mali otok iz čudnog stanja'

Predsjednik Zoran Milanović u subotu je Viranima na svečanoj sjednici Općinskog vijeća poručio kako su dokazali da imaju znanje i srce da taj mali otok i općinu dignu iz jednog čudnog stanja u kojem se našla.

"Dokazali ste da imate volju, ambiciju, znanje i srce da ovaj mali otok, mjesto, gradić, općinu dignete iz jednog čudnog stanja u kojem se našla“, poručio je Milanović u obraćanju na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u povodu Dana Općine i blagdana nebeskog zaštitnika Glavosjeka sv. Ivana Krstitelja, priopćio je Ured predsjednika.

Milanović je pohvalio izniman napredak Vira u ispravljanju urbanističkih i komunalnih izazova iz prošlosti, istaknuvši da je šteta nastala prije pedeset godina ispravljena unutar samo jedne generacije.

Vir: Predsjednik Milanović sudjelovao na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Vira povodom Dana Općine | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Istaknuo je i da je Vir godinama bio "šampion u kontroli štete“, no da je pravi preokret donijela vizija lokalnog vodstva. "Ovaj neveliki, ali jako gusto naseljeni otok do 2013. godine nije imao tekuću vodu. Znam da iza ovih rezultata stoji koncentriran, ciljan i smislen rad jedne grupe ljudi koja se borila za to da ovaj grad, koji nije formalno grad, premda ima mnoge atribute grada, dođe do toga da je priključenost na vodovod i na kanalizacijsku mrežu 35-40 posto u ovom trenutku“, rekao je predsjednik Milanović.

To je nestvaran uspjeh u odnosu na stanje koje se zateklo, a stanje je bilo toliko komplicirano da se činilo da se to nikada neće moći provesti, dodao je.

"Nastavite dalje baš ovako, ovo funkcionira, ova vizija, ovaj plan po kojem se radi. Ovo su rezultati koji su mjerljivi i nemojte zaboraviti na svoj poseban identitet“, poručio je Milanović Virankama i Viranima čestitajući im Dan Općine.

Vir: Predsjednik Milanović sudjelovao na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Vira povodom Dana Općine | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Na svečanoj sjednici obratili su se predsjednik Općinskog vijeća Općine Vir Kristijan Kapović, načelnik Općine Vir Marino Radović i župan Zadarske županije i izaslanik predsjednika Vlade RH i predsjednika Hrvatskog sabora Josip Bilaver te su uručene godišnje nagrade najzaslužnijim pojedincima i organizacijama za doprinos razvoju Općine.

Uz predsjednika Milanovića bili su pročelnik Kabineta predsjednika Bartol Šimunić i savjetnik Predsjednika za odnose s lokalnom i regionalnom samoupravom Nikša Peronja, stoji u priopćenju.