Donijeli smo pozitivnu odluku oko nabave Bradleya. Mislim da smo nakon četiri godine pregovora, nakon svega što se događalo u javnosti, ipak pokazali na kraju da unutar sustava postoji dovoljno snage i da možemo odluke donositi konsenzusom, bez obzira na sve prijepore koji postoje između nas kao političara, poručio je predsjednik saborskog Odbora za obranu Franko Vidović (Socijaldemokrati) nakon sjednice na kojoj ih je ministar obrane Mario Banožić upoznao s detaljima nabavke američkih borbenih oklopnih vozila.

- Ja sam zadovoljan ovom nabavom jer ovo povećava sposobnost HV-a, ispunjava cilj NATO-a, a utjecat će i na hrvatsko gospodarstvo jer će omogućiti Đuri Đakoviću dosta širi opseg poslova. Također, vjerujem da će ovo dati pozitivan vjetar razvoju naših odnosa sa SAD-om - istaknuo je.

Ministar Banožić je podsjetio da za sve nabavke veće od pet milijuna eura saborski Odbor mora dati svoje mišljenje.



- Zahvaljujem svim članovima Odbora što su saslušali sve one argumente koji su, prije svega, dolazili od Glavnog stožera kroz izrađenu tehničko-taktičku studiju o borbenom vozilu pješaštva, a koji su bili totalno drugačiji od onog što se prezentiralo u javnosti posljednjih tjedana, a odnosili su se na pregovarački postupak koji smo imali s američkom stranom. On je proizašao iz dostavljene LOA-e 27. studenog prošle godine i praktički smo u ova dva mjeseca uistinu učinili veliki broj sastanaka unutar Glavnog stožera i Ministarstva obrane, ali isto tako i svih ostalih dionika koji su relevantni za donošenje ove odluke, a to su članovi Vlade, gdje su se gledali i financijski aspekt i svi oni argumenti koji su bili postavljeni kao mogući rizici za ovaj posao - rekao je ministar.

'Ispregovarali smo ono što je najbolje za RH'

Naglasio je kako su ispregovarali s Amerikancima ono što je najbolje za Hrvatsku.

- Naime, prema onome što je došlo 27. studenog, ova ponuda je znatno bolja, koštat će građane 100.000 dolara manje po vozilu na način da je američka strana povećala svoju donaciju za 6,1 milijun dolara te će ona sada iznositi 51,1 milijun dolara. Mi ćemo platiti 145 milijuna dolara kroz nekoliko godina, sukcesivno kako vozila budu dolazila. Imamo potvrdu, prema informacijama kolega Amerikanaca koja će biti donesena danas u Senatu, za dodatnih 11 milijuna dolara i opremljenosti svih vozila s najmodernijim topovima, komunikacijskim sustavima, dodatnim naoružanjem, dodatnim količinama streljiva raketa - rekao je podsjetivši kako je prema inicijalnom dogovoru Hrvatska trebala dobiti samo 28 potpuno opremljenih vozila, a da će ih sada dobiti 61 uz pet za vježbe.

- Također, jedan od najvećih izazova i rizika koji su bili isticani od početka su upravo bili pričuvni dijelovi i održavanje, gdje je povećana dodatna količina vozila s početnih 17 na 22. Dobili smo i pisma namjere da poslove, ne samo da će provoditi Đuro Đaković nego će postati centar za održavanje Bradley vozila u Hrvatskoj. Na taj način mislim da smo zadovoljili sve one potrebe koje je HV iskazala s ciljem razvoja pješačke brigade do 2026. - rekao je.

'Milanović najprije treba reći zašto je zagovarao ponudu koja je bila skuplja za RH'

Upitan za komentar na predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji kaže da je Banožić više brinuo o uređenju stana nego o opremanju vojske, ministar poručuje kako bi Milanović najprije treba reći zašto je zagovarao ponudu koja je bila skuplja za RH, a s manjim brojem vozila, čime je bila i manje perspektivna za HV.

Poručuje kako ga i dalje poziva za stol.

- Može i danas poslije sjednice Vlade da ga upoznam s LOA-ma, koji je dobio sa zahtjevom za mišljenje, pa da se na taj upozna sa svim detaljima i da ne iznosi opet kasnije nekakve teme u javnost koje nisu istinite - kaže.

Na pitanje hoće li saborskom Odboru dati na uvid i ugovor o kupnji borbenih aviona Rafalea, ministar je istaknuo kako je Odbor kroz tri sjednice dobio iskazano sve što je bilo unutar ponude - o cijeni, količini, rokovima.

'Odbor za obranu će dobiti uvid u ugovor za Rafale'

- Niti jednog trenutka, niti jedne sekunde nije bilo nekakve tajnosti i skrivanja podataka. Temeljem Zakona o tajnosti dokumenata, članak 20., dobit će uvid, koji ćemo organizirati unutar Ministarstva obrane. Nemam niti jednog trenutka potrebu skrivati što se događa po pitanju borbenih vozila pješaštva niti po pitanju borbenih aviona. Sama tema koja je komunicirana u javnosti nema veze s ugovorom, nego svim onim obavezama koje proizlaze iz nabavke aviona, a one su potrebne nama, o infrastrukturi, plaćenom PDV-u na rabljene avione i troškove koji će naši vojni tehničari i inženjeri imati kod odlaska na samu obuku. To su troškovi koji su potrebni RH, a ne Francuskoj i nisu nikada bili dio ugovora - rekao je.

Na sjednici je bio i načelnik Glavnog stožera OSRH, admiral Robert Hranj. Novinari su upitali ministra kako surađuje s njim nakon što je zatražio njegovu ostavku.

- Imali smo intenzivne sastanke, prvenstveno iz razloga što nismo otpočetka imali jedinstvene stavove po raznim rizicima , koje sam rekao da proizlaze iz projekta Bradley. Upravo zahvaljujući dobroj suradnji i komunikaciji došli smo do jedinstvenih rješenja i pogleda na te rizike - rekao je dok je Hranj tijekom presice stajao sa strane.

Upitan znači li to da ne traži više admiralovu ostavku, Banožić poručuje da traži da se poštuju zakoni.

- To tražim od samog sebe, a onda i od svih ostalih - rekao je.

Na pitanje je li poštovan zakon, kaže da će to još vidjeti iz mišljenja inspektora.

Podsjetimo, Banožić je tražio nadzor da se utvrdi jesu li Glavni stožer i Hranj postupali protivni zakonu u provođenju odluke ministra obrane i pružanju potpore Uredu predsjednika, a rezultate nadzora nije predstavio javnosti. Milanović je otkrio kako je utvrđeno da su postupanja bila zakonita pa je opet opleo po ministru jer sam to javnosti nije predstavio. Ministar, pak, poručuje da su dokumenti tajni. To naglašava i danas.

- Ono što je prezentirano javnosti je ono što je netko želio prezentirati. Dokument je klasificiran temeljem pravilnika o tajnosti podataka unutar Ministarstva obrane, a ne mojom željom. Za razliku od onih silnih putovanja koje su napravili i s kojima je napravljen trošak za HV, a koji je klasificiran baš voljom predsjednika - poručuje.

'Ako predsjednik ne da suglasnost za slanje vojnika, Sabor odlučuje dvotrećinskom većinom'

Osvrnuo se i na izjave predsjednika da će naši vojnici neće sudjelovati u eventualnim misijama na istoku Europe. Objasnio je tko o tome i kako donosi odluku.

- Sabor je tijelo koje donosi odluku gdje će se Hrvatska vojska kretati temeljem prijedloga Vlade i davanja suglasnosti predsjednika Republike Hrvatske. Konkretno, za slanje vojske traži se na Vladin prijedlog suglasnost predsjednika, a onda Sabor većinom donosi odluku o tome. Ukoliko izostane suglasnost predsjednika, onda Sabor donosi odluku dvotrećinskom većinom. Procedure su vrlo jasne, kao i naše članstvo u NATO-u, sav onaj ugled koji uživamo, prema tome, imamo i nekakve obaveze - poručio je.

Kad je predsjednik rekao da će povući naše vojnike iz Poljske, podsjeća Banožić, oni su već bili vraćeni u Hrvatsku.



- Ne znam kako to nije znao - kaže dodajući kako rade planove unutar Ministarstva obrane gdje će i na koji način HV koristiti.



- I taj plan ovom procedurom prolazi Vladu i Ured predsjednika i Sabor. Naš je plan da u 2023. pošaljemo jednu pancir haubicu u Poljsku - najavio je.

Upitan što ako nas NATO pozove, a predsjednik ne da suglasnost, a zna se da je većina zastupnika na strani predsjednika pa za slanje vojnika ne dobiju pristanak Sabora, ministar kaže da je to sad teorija bacanja graha.