PREDSJEDNIKOVA ČESTITKA

Milanović: Najveća božićna želja mi je da među Hrvatima prevlada razumijevanje i sloga

Piše Ana Dasović,
Zagreb: Milanović i Keller-Sutter dali su izjavu nakon sastanka | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Zoran Milanović objavio je poruku građanima pred Božić. Poručio je kako svaki pojedinac mora čuvati vrijednosti upisane u Ustavu, kad se svjetski poredak "dramatično mijenja pred očima"

Božić pred nama dočekat ćemo i slaviti u sjeni nikad veće nesigurnosti, sve veće prijetnje nasiljem i ratovima te neizvjesne budućnosti. A posebno me brine to što u takvim nesigurnim i prijetećim globalnim okolnostima i u našoj Domovini vidim i osjećam podjele, uzajamne optužbe i porast nepovjerenja. Moja je prva i glavna obaveza, kao Predsjednika, učiniti sve za sigurnost i stabilnost hrvatskog društva i države, napisao je u svojoj božićnoj poruci građanima Hrvatske predsjednik RH Zoran Milanović.

- Volio bih da vam danas - kao predsjednik Republike i kao vaš sugrađanin - mogu samo poželjeti mirne i radosne božićne blagdane, kao što je to tradicija i običaj u našem narodu i cijelom kršćanskom svijetu već stoljećima. Ali, vrijeme i svijet u kojemu živimo nisu ni mirni ni radosni - istaknuo je.

'Činimo li zaista istinski dobro'

Ipak, nastavio je predsjednik u optimističnijem tonu, "upravo Božić slavi događaj koji donosi mir među ljude dobre volje, događaj koji obnavlja svijest o važnosti dobrote i uzajamnog poštovanja".

- Pravi je trenutak da se svi zapitamo: činimo li istinski dobro za svoje obitelji, svoje prijatelje, svoje sunarodnjake, svoju Domovinu?  Hrvatska je lijepa, kako to i himna kaže, baš zbog raznolikosti. Ali ne samo prirodnih, već prvenstveno zbog raznolikosti običaja, tradicija i kulture življenja. Te raznolikosti trajno su i neraskidivo prožete u našoj maloj, ali ponosnoj naciji. A ja sam uvjeren da su je baš te raznolikosti učinile još snažnijom i otpornijom na sve prijetnje.  Povijest nas uči, a posebno ona nedavna, kako je Hrvatska bila najjača kada je bila jedinstvena, bez nepotrebnih podjela i bez međusobnog nepovjerenja. Ne dopustimo da podjele u miru ugroze postignutu stabilnost i sigurnost Hrvatske - poručio je Milanović, koji je posebno istaknuo važnost čuvanja vrijednosti upisanih u Ustavu RH.

'Hrvati se znaju brinuti o sebi'

- Vrijednosti naše Republike upisane su u Ustavu. I svaki pojedinac dužan ih je čuvati jer samo tako čuvamo sigurnu, mirnu i demokratsku budućnost Hrvatske. Pogotovo je to važno danas kada se svjetski poredak dramatično mijenja pred našim očima, kada moć i gola sila postaju pravilo u međunarodnim odnosima i kada se od malih naroda i država traži i očekuje ne samo poslušnost, nego i poslušnost na granici pokornosti. Hrvatski ljudi znali su – a ja sam siguran da znaju i danas – prepoznati što im je činiti u takvoj situaciji: brinuti o sebi i svojim interesima, brinuti o budućnosti svoje djece, a da pri tome ostanemo dobronamjerni i pošteni prema drugima - odlučan je predsjednik.   

- I dok sa zebnjom čekamo dobre vijesti sa svih strana svijeta, iskreno se nadam da će razum i mir pobijediti. A posebno, i to mi je najveća božićna želja, da će među hrvatskim ljudima prevladati sloga i međusobno razumijevanje. Svim kršćanskim vjernicima i vjernicama od srca želim sretan Božić.vSvima u Hrvatskoj želim da božićne blagdane provedu u miru i sreći, zajedno u radosti sa svojim obiteljima i prijateljima.

Sretan vam Božić i sretna Nova godina - zaključio je Zoran Milanović.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
