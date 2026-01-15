Obavijesti

BRANITELJIMA DUGUJEMO ZAHVALNOST

Milanović: 'Naša suverenost je postignuta uz velike žrtve'

Za hrvatske ljude nije bilo i nema dvojbe: hrvatsko državno pravo duboko je ukorijenjeno u dalekoj prošlosti i nikada nije bilo prekinuto usprkos nesrećama i nevoljama koje su Hrvatsku pratile kroz povijest. Priznanje neovisnosti bilo je samo suvremena potvrda hrvatskog državnog prava, naglasio je Milanović

Predsjednik Republike Zoran Milanović poručio je u četvrtak, povodom Dana međunarodnog priznanja RH i Dana mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, kako trebamo ostati jedinstveni u naporu da sačuvamo suverenost u odlučivanju, štitimo svoje interese te osiguramo mir i sigurnost.

„Danas obilježavamo Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i Dan mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja. Spomendan je to na dva važna datuma iz novije hrvatske povijesti koja zapravo sažimaju ključni cilj obrambenog i oslobodilačkog Domovinskog rata: da Hrvatska bude suverena, samostalna i od svijeta priznata država u kojoj će mirno i sigurno živjeti svi ljudi koji je smatraju svojom domovinom", podsjetio je u izjavi hrvatski predsjednik.

Taj cilj je, naglašava, postignut uz velike žrtve hrvatskih branitelja kojima dugujemo trajnu zahvalnost i uz pomoć tek rijetkih prijatelja u međunarodnoj zajednici koja je većinski dugo dvojila o pravu Hrvatske na državnost.

Za hrvatske ljude nije bilo i nema dvojbe: hrvatsko državno pravo duboko je ukorijenjeno u dalekoj prošlosti i nikada nije bilo prekinuto usprkos nesrećama i nevoljama koje su Hrvatsku pratile kroz povijest. Priznanje neovisnosti bilo je samo suvremena potvrda hrvatskog državnog prava, naglasio je Milanović.

Pozvao je da nam danas nevolje iz prošlosti budu najbolja škola, da se ne ponove.

"Svijet u kojemu je vladalo nerazumijevanje za Hrvatsku zamijenio je svijet u kojemu vladaju sila i pravo jačega. Kao što smo tada bili skupa i jedinstveni u želji da ostvarimo svoju neovisnu državu, tako i danas moramo biti jedinstveni u naporu da sačuvamo suverenost u odlučivanju, da štitimo svoje interese i da osiguramo mir i sigurnost za sve u Hrvatskoj. Dužnost je to svih nas, a posebno izabranih državnih dužnosnika i institucija kojima su hrvatski ljudi dali povjerenje da vode Hrvatsku“, stoji u izjavi predsjednika Republike Zorana Milanovića.

