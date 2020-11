Milanović neće sudjelovati u Koloni sjećanja ove godine, Plenković: 'To je njegov odabir'

<p>Premijer<strong> Andrej Plenković</strong> sudjeluje na obilježavanju Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991-2020. "Vukovar – mjesto posebnog pijeteta". Uz predsjednika Vlade u Vukovar su došli i ministar branitelja <strong>Tomo Medved </strong>i ministar obrane <strong>Mario Banožić</strong>.</p><p>Plenković je posjetio tvornicu obuće Borovo, a nakon toga je položio vijenac kod spomenika poginulim i nestalim zaposlenicima Borova u Domovinskom ratu.</p><p>- Ova godina je bila posebna, no unatoč tome, vidim da uprava i radnici čine sve da ova tvrtka bude još uspješnija - rekao je.</p><p>Komentirao je slučaj tajnika<strong> Zvonka Milasa</strong> koji ipak nije došao na polaganje vijenaca s delegacijom SNV-a. </p><p>- Tu je došlo do nekog nesporazuma. Koliko sam shvatio, on je danas dobio neku virozu pa danas nije mogao biti na Ovčari - rekao je.</p><p>Dodao je da se nada kako će sutra sve proći u redu te da će se nastojati držati razmak, prenosi <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a576665/Plenkovic-o-Milanovicevom-nesudjelovanju-u-Koloni-To-je-njegov-odabir.html" target="_blank">N1</a>. </p><p>Na pitanje što misli o tome što predsjednik <strong>Zoran Milanović </strong>neće sudjelovati u Koloni sjećanja, Plenković je rekao: </p><p>- To je njegov odabir. </p>