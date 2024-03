Milanović s Plitvica poručio: Upozorenje Ustavnog suda je patvorina političkih olupina!

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović položio je danas vijenac i zapalio svijeću ispred spomen obilježja Josipu Joviću na Plitvicama povodom 33. godišnjice akcije "Plitvice" i pogibije prvog hrvatskog redarstvenika Josipa Jovića.

Nakon toga Milanović se obratio medijima. Opet je govorio o Ustavnom sudu, Ivanu Turudiću...

Za početak je komentirao odluku Ustavnog suda ne smije sudjelovati u izbornom procesu.

- To je patvorina političkih olupina. Pridavat ću joj jednaku pozornost kao što je AP pridavao činjenicama koje je dobio od SOA-e o druženju Turudić-Mamić. Premijer je to dobio od mene, a činjenice je potpuno zanemario. Ovo je jedna protuustavna patvorina. Imamo premijera koji kad dobije nalaz službe u kojoj rade hrvatski patrioti o liku i djelu gospodina Turudića, to Plenkoviću ne znači apsolutno ništa. Turudić je motren u teškom prijestupu - rekao je Milanović, piše Dnevnik.hr.

Poništavanje izbora nazvao je državnim udarom. "Ako se usude, to je državni udar", poručio je. Ponovio je kako se upozorenje Ustavnog suda ne odnosi na njega jer nije riječ o odluci, javlja Dnevnik.

Odmah je nastavio:

- Ustavni sud može unijeti veliki nered u hrvatski prostor i može napraviti ono što Plenković već godinama radi, a to je sluđivanje. To je utaban put u mentalnu propast hrvatskog društva. Ali to ćemo promijeniti jer rijeke pravde dolaze. Vidite kako biram riječi. Više ne govorim gangsteri nego političke olupine - kazao je Milanović.