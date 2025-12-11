Obavijesti

HRVATSKO ZRAKOPLOVSTVO

Milanović: Nije ista država od četiri ili 65 milijuna ljudi

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Velika Gorica: Svečano obilježavanje 34. obljetnice Hrvatskog ratnog zrakoplovstva | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dodao je kako, unatoč neravnopravnosti, Hrvatska mora zadržati lojalnost i pristojnost prema svojim partnerima, no ključne odluke moraju biti vođene isključivo hrvatskim interesima

Predsjednik Zoran Milanović na obilježavanju 34. obljetnice Hrvatskog ratnog zrakoplovstva održao je govor u kojem se, osim svečarskih tema, dotaknuo i ključnih strateških pitanja za Hrvatsku, njezina položaja u Europi te izazova s kojima se suočavamo kao nacija. Naglasio je potrebu za racionalnim pristupom i sviješću o vlastitim kapacitetima u složenom međunarodnom okruženju.

Milanović je istaknuo kako Hrvatska ne može slijepo slijediti strategije većih i moćnijih država jer se nalazi u bitno drugačijoj poziciji.

 - Ali strateški ne može biti strategija zemlje od četiri milijuna stanovnika i zemlje od 65 milijuna stanovnika. Mi smo zemlja koja proizvodi i zemlja koja kupuje, zemlja koja plaća kredit i zemlje koja ga daje. To nisu potpuno iste. Nismo uopće ravnopravni u Europi - poručio je predsjednik.

Velika Gorica: Svečano obilježavanje 34. obljetnice Hrvatskog ratnog zrakoplovstva | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Stoga sva naša doktrina, sva naša razmišljanja i sve naše važne odluke... To, naravno, ne isključuje lojalnost i pristojnost. I neku vrstu, htio sam reći odanost, ostanimo na lojalnosti prema partneru - objasnio je.

Svijest o tome gdje živimo

Predsjednik je upozorio da trenutačna situacija u svijetu nije razlog za pesimizam, već poziv na buđenje i realno sagledavanje okolnosti.

RAZGOVOR S PREDSJEDNIKOM Milanović se sastao s vodstvom AZVO-a, slave 20 godina rada
Milanović se sastao s vodstvom AZVO-a, slave 20 godina rada

Ovo nije, naravno, razlog za depresiju ili za bilo kakvu potištenost, nego za svijest o tome gdje živimo. U kakvim okolnostima živimo i koliko se ludih stvari zbiva oko nas, koliko ludih ideja pamti i lebdi oko nas - rekao je Milanović.

Naglasio je kako je jedini ispravan odgovor na takve izazove miran i promišljen pristup.

Mi se tome moramo racionalno i koncentrirano oduprijeti - zaključio je.

