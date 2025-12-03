Obavijesti

Milanović se sastao s vodstvom AZVO-a, slave 20 godina rada

Piše HINA,
Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Tomislav Bušljeta

Agencija za znanost i visoko obrazovanje obilježava 20 godina rada

Predsjednik Zoran Milanović primio je u srijedu vodstvo Agencije za znanost i visoko obrazovanje koja obilježava 20 godina rada, a na sastanku je istaknuta njezina uloga u osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti.

Ravnateljica Danijela Horvatek Tomić upoznala je predsjednika Milanovića sa svim aspektima djelovanja Agencije koja je osnovana po uzoru na prakse zemalja Europske unije te radi kao javna institucija, neovisna u svom djelokrugu, priopćili su iz Ureda Predsjednika. 

Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Tomislav Bušljeta

Agencija daje službene preporuke za izdavanje dopusnice visokoobrazovnim institucijama za obavljanje djelatnosti, kao i za izvođenje pojedinih studijskih programa, provodi akreditacijske i reakreditacijske postupke, vanjsko vrednovanje institucija i studijskih programa, te ocjenjuje ispunjavaju li fakulteti i visoka učilišta kriterije kvalitete.

AZVO sudjeluje i u evaluaciji znanstvenih organizacija, pomaže u uspostavljanju standarda, vodi evidenciju o obrazovanju i istraživanjima i sudjeluje u savjetodavnim tijelima koja povezuju obrazovanje, znanost i tržište rada te omogućuje priznanje visokih školskih kvalifikacija stečenih u inozemstvu, rečeno je na sastanku na kojemu se razgovaralo i o stanju u hrvatskom visokom obrazovanju.  

Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Tomislav Bušljeta

Osim ravnateljice Horvatek Tomić, na sastanku u Uredu predsjednika bile su i zamjenica ravnateljice Irena Petrušić i pomoćnice ravnateljice, Mia Đikić i Marina Grubišić te savjetnica Predsjednika za odgoj i obrazovanje, Jadranka Žarković.

