- Dr\u017eava \u0107e novcem poreznih obveznika kupiti gotovo tri milijuna cjepiva, ho\u0107e li cijepljenje biti obavezno, kako \u0161ta... Ja nisam izvr\u0161na vlast. Otvorio sam temu jer sam svjestan potencijalnog izazova. Dr\u017eava mo\u017ee puno, mo\u017ee sva\u0161ta i mo\u017ee sve kad su u pitanju \u017eivoti i sudbina mladih mu\u0161karaca, znate za vojni rok, on se sutra mo\u017ee uvesti. To je puno ve\u0107a razina intruzije u slobodu nego cijepljenje. Pitanje je dru\u0161tvenog dogovora, koji je cilj koji se posti\u017ee? Ja mogu biti debatni partner Vladi, ali Vlada donosi odluku. Jedan broj ljudi to sigurno ne bi prihvatio dobro, ali to ne zna\u010di da Vlada mora pokleknuti. Ja sam rekao prije tjedan dana da se ne\u0107u cijepiti prvi kako bi potrebiti bili prije mene. Svi su shvatili osim par glupana, ako treba, cijepit \u0107u se prvi. Sve je pitanje koliko \u0107e javnost, gra\u0111ani i drugi shvatiti da je cijepljenje sigurno, dobro, potrebno i da se na taj na\u010din \u0161titimo kolektivno - rekao je Milanovi\u0107 pa nastavio o obveznom cijepljenju:

- Cijepim sebe kad treba, svoju djecu. Ne vjerujem u teorije zavjere. Moje mi\u0161ljenje je da bi se svi trebali cijepiti i ra\u010dunam tu na gra\u0111ansku svijest, ina\u010de ta pri\u010da nema ba\u0161 smisla. Ona nema smisla sa stajali\u0161ta gra\u0111anske odgovornosti. Nije po\u0161teno da neko pije \u010daj sa strane. Ne mo\u017eete natjerati ljude na silu, ali postoje na\u010dini da ljude privoli, pa \u010dak i natjera ljude na to. Vidjeli ste da je jedna od\u00a0 najve\u0107ih zrakoplovnih tvrtki rekla da ne\u0107e pu\u0161tati ljude koji se ne cijepe u avione. Mo\u017eda nas ne\u0107e pu\u0161tati van dr\u017eave ako se ne cijepimo. Postoje poslodavci koji \u0107e zaposlenje uvjetovati s tim da se cijepite.

- Rekao sam ju\u010der, mogu i ponoviti. Ja nijednu mjeru tog Sto\u017eera nisam kritizirao. Ono \u0161to sam kritizirao, a to radim i dalje i znam dobro \u0161to radim, a to je da se ova razina mjera ne mo\u017ee donositi bez posebnog zelenog svjetla koje daje Hrvatski sabor koje tra\u017ei posebnu ve\u0107inu. Sutra se zatvaraju lokali. Rezultati se ne mogu vidjeti u par dana, deset dana. Ovo se ne\u0107e vidjeti unutar dva tjedna. Situacija je te\u0161ka, ljudi na\u017ealost umiru. Cjepivo dolazi. Moj poziv svima, kad dr\u017eava njihovim novcem kupi cjepivo koje je razvijeno gdje je najve\u0107a svjetska pamet - neka se cijepe.\u00a0