Božinovića su pitali može li se uvesti obavezno cijepljenje za koronu. Klimnuo je glavom...

Da bi cjepivo zaustavilo širenje epidemije potrebno je cijepiti oko 70 posto odraslog stanovništva. I to je nešto o čemu ćemo voditi računa da se dogodi, rekao je Božinović

<p><a href="https://www.24sata.hr/news/od-sutra-nove-puno-stroze-mjere-vrijedit-ce-do-bozica-729990" target="_blank"><strong>Nakon što je Davor Božinović najavio najstroži paket mjera </strong></a>koje će vrijediti do Božića, pitali su ga o mogućnosti da cijepljenje protiv korone bude obavezno, o čemu se povela rasprava i na Vijeću za nacionalnu sigurnost.</p><p><strong>Pogledajte video: Covid ili gripa? Potreban je test</strong></p><h2>Bez konkretnog odgovora</h2><p>Božinović nije konkretno odgovorio već je istaknuo kako po Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti postoje već neka cjepiva koja su obvezna.</p><p>- Da bi cjepivo zaustavilo širenje epidemije potrebno je cijepiti oko 70 posto odraslog stanovništva. I to je nešto o čemu ćemo voditi računa da se dogodi. Mi moramo učiniti sve da se najveći broj građana cijepi jer to je zapravo cilj da bi cijela ta operacija bila uspješna. A svima nam je cilj da izađemo iz epidemije, svi se nadaju cjepivu, sada je tu negdje i otvara nam mogućnosti strožih mjera, ali zato nam treba podrška građana - rekao je</p><p>Na ponovno konkretno pitanje hoće li cijepljenje biti obavezno, Božinović je ponovio kako imamo već plan obaveznog cijepljenja protiv nekih bolesti, a iz odgovora se da zaključiti da bi se to moglo i dogoditi. </p><p>- Za ovu još nemamo obavezu jer je nova bolest, ali ne bi ni to bio bio novi moment - poručio je.</p><p>Novinari su ponovno upitali da li to onda znači da postoji mogućnost da se to zakonski uredi i da se korona virus stavi na listu bolesti za obavezno cijepljenje, Božinović nije odgovorio nego je podignuo ruke u smislu da je sve rekao i samo potvrdno klimnuo glavom.</p>