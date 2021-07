Predsjednik Zoran Milanović u Požegi je bio na svečanoj prisegi 31. naraštaja ročnika gdje je komentirao i kandidaturu bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović za glavnu tajnicu NATO saveza.

- Ja ne bih imao ništa protiv, ali to je za godinu dana. Draže mi je da je ona, ali polako to je za godinu dana i to je daleko i to se ne pušta u javnost. Pusti me to. Te stvari se rješavaju u tišini. To bi bilo korisno za Hrvatsku. Možda je čak i prekvalificirana - rekao je.

Komentirao je i nisku procijepljenost i mogućnost uvođenja obaveznog cijepljenja.

- Onaj tko se htio cijepiti, mogao se cijepiti. Ja se ne osjećam ugroženo od onih koji se nisu cijepili - rekao je.

- Cijepio sam se i ja, ali mi ćemo se i dalje razbolijevati. Što ćemo dalje? Proganjat ćemo ljude jer imaju karijes?- pitao je Milanović

- Ne smiješ takve odluke donositi bez predstavničkog tijela. To u Hrvatskoj nije rađeno. Ja ću izbaciti tajnicu zato što nije cijepljena? Pa neću. Ovo je jako ozbiljna stvar, jer onda će nam biti granice zatvorene. To je jedna opasna glupost. 50 posto se nije cijepilo. Koji je smisao ovakvog pritiska"? - kaže.

- To nije ni politički inteligentno - dodao je.

Komentirao je i izbor šefa Vrhovnog suda.

- To je ozbiljan manjak legitimiteta. Imali smo destrukciju jedne iznimne kandidatkinje. Ona je zatučena i ponižena. Imala je posla sa gomilom i sa huljama - rekao je te prokomentirao i uhićenja Uskoka, među kojima je uhićen i Patrik Šegota.

- Ta bijeda koja nam je bačena na kičmu i leđa....živjeli smo zadnjih 20 godina s tim. Drugi su mu produžavali život...da bi se sada pravili Toše. To što je Zagreb preživio i živio zadnjih 20 godina, to je gore od komunizma. To je bila organizirana pljačka grada - kazao je.