Milanović o imenovanju Turudića: 'HDZ je jednoglasno izabrao ovog probisvijeta'

Predsjednik Zoran Milanović obišao je retrospektivnu izložbu djela Ivana Meštrovića u Galeriji Klovićevi dvori.Nakon obilaska Milanović se obratio javnosti te je komentirao izbor Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika.

- Nemam poruku DORH-u, s porukama je to jako nezgodno. Često na proljeće rijeke pravde dolaze pa se izliju. Sad je svima jasno o kakvom se probisvijetu radi - kaže Milanović.

- Cijeli HDZ je jednoglasno izabrao ovog probisvijeta. Ovo je prvi put od druga Tita da partija bira glavnog državnog odvjetnika - dodao je.

Nazvao je Josipu Rimac Madame de Pomadour.

- Cijele ove prepiske između Madame de Pompidour i Turudića je ustvari višak. Hvala Bogu što su to objavili i to ukazuje da je on osoba koja trebala biti od interesa DORH-a. I sada se kao argument izvlači zašto neko nije reagirao 2015. Pa zato što sam ja bio premijer, a ne terorist diktator. Pa ne možeš DORH-u narediti da pokrene postupak - rekao je.

- Ovo se prema zakonodavnim zamislima Andreja Plenkovića ne bi ni smjelo znati. Je li ovo javnost treba znati? Pa jasno da treba - rekao je.

Opet je spomenuo i Turudićeve kontakte sa Zdravkom Mamićem.

- Kao zadnja kriminalna vucibatina krećeš se s čovjekom koji je pod istragom. Ti se s njim nalaziš da mu čestitaš što? Badnjak? Kinesku novu godinu? Govorim o sastancima sa Zdravkom Mamićem - pojasnio je.

Podsjetimo, Milanović je ranije na izvanrednoj konferenciji za medije rekao da Turudić ne smije biti na toj funkciji jer postoje ozbiljne sigurnosne zapreke.

Uskoro više..