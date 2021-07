Predsjednik Republike Zoran Milanović boravi u Šibensko-kninskoj županiji gdje se našao sa županom i načelnikom općine Promina. Komentirao je uvođenje novih mjera koje je Nacionalni stožer danas objavio.

- Ovu vrstu ponašanja Stožera, odnosno Plenkovića, ne Stožera, ocjenjujem racionalnom. Tako bi i ja u ovom trenutku. Što se tiče prijetnji i nametanja ljudima da se cijepe, to je put u tiraniju. Ja mogu ljudima samo reći cijepite se - rekao je Milanović, prenosi Dnevnik.hr.

- Nastavi li se to i u 9. mjesecu, to je tiranija. Sada su mjere ok - dodao je.

Komentirao je i krizu u Domovinskom pokretu nakon ostavke Miroslava Škore.

- Ako ne komentiram svoju bivšu stranku, neću ni nešto što ni nije stranka. Hoće li Škoro dati ostavku me zanima koliko i žetva u Bangladešu - rekao je Milanović.

O slučaju Stipe Latkovića koji bespravno gradi u Vruji rekao je da sve treba srušiti i da Latković ne živi od gradnje.

- Kad bih ja živio od toga da mi vi postavljate pitanje, ne bih postao ni načelnik mjesne zajednice, a kamoli države - rekao je Milanović na pitanja o Vruji.

- Tko će sad odgovarati za sve te suglasnosti koje je taj tip dobio? Pa nisam mu ih ja dao. To je sve bilo svima pod nosom - dodao je.