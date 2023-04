Milanović o ostavci Marušić: Ova priča ne drži vodu, to je osobna vendeta Plenkovića

Predsjednik Zoran Milanović u Krapini je na svečanosti Dana Krapinsko-zagorske županije komentirao ostavku šefice Uskoka Vanje Marušić

- Imaju ogromnu moć, nikakvu kontrolu, mogu hapsiti ministre na aktualnoj dužnosti, prema tome, ta cijela priča je grozna,a najjezivija mi je prema jednom vozaču kojem ime ne znamo. Vidjeli smo da ništa nije zgriješio - rekao je predsjednik.

- Ne znamo ime, kao da se radi o fosni, o gredi na skeli- kaže.

- Kad bi odustali od progona tog nesretnika, kad sve maknemo, ostala je osobna vendeta Plenkovićeve političke akvizicije prema šefici USKOK-a čiju je ostavku njezina šefica već tražila, da bi prije pola godine Marušić bila jedina kandidatkinja za šeficu USKOK-a. Onda nam DORH prvi dan laže, nije prvi put - rekao je i nastavio kako će "vozač, Jozef K, sad strepiti od disciplinskog progona".

Kaže da su u pitanju osobni obračuni. Komentirao je i glavnu državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj Šipek.

- Glavna državna limarka obilazi premijera i razgovara o materijalnim pitanjima i problemima s kojima se suočava DORH. Voze se u autima koje im je dala SOA koja to popravlja iz svog fonda - rekao je.

- Apeliram da se o tome počne izvještavati. Imamo čovjeka čija je koža razapeta na bubanj, a ne znamo mu ni ime. On bi sad trebao disciplinski odgovarati. Ovog čovjeka kojem ni ime ne znamo, kaznio je sud, a sad će ga kazniti i Malenica - nastavio je o vozaču.

- Gdje je sindikat tu? U dobroj vjeri ovo prozivam, za sve buduće slučajeve - kaže i poručuje da je država grozan gospodar u ovom slučaju te da ne mogu odustati od progona čovjeka.

Komentirao je i sastanak Plenkovića i Hrvoj Šipek.

- O čemu imaš razgovarati s državnim odvjetnikom, koje su to teme? Vidjeli smo da razgovaraju i nasamo, kako izgledaju ti razgovori? Ja te vrste razgovora nisam vodio - poručio je.

Opet je komentirao i kritike na izvješće o obrani.

- Je li se do dolaska Plenkovića ovako razgovaralo, je li netko nekom rekao da lažeš? Dolaskom gojenca to se mijenja. Ja moram pucati istim kalibrom. To lažeš je došlo s AP-om - rekao je.

- Na dan kad pokušavaju prevariti hrvatsku javnost, kad to šalju bez mišljenja predsjednika, ovako si ga dobio. Lažeš zašto nisi poslao na očitovanje, ovako kako te gledam vidim da si neinteligentni ulični lopov - rekao je Milanović.

-Ovo su ulični lopovi, džepari. Mišljenje ne obvezuje. Sadržaj je bitan, a u njemu su obmane, laži - kaže te je opet komentirao Banožića i rekao da je svjesno išao oštetiti državni proračun i da za to postoje dokazi i izvješća.

