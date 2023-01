Milanović o Rimac i Žalac: 'Ako AP nije Ante Pavelić, onda je to Andrej Plenković'

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovat će na svečanom ispraćaju 3. hrvatskog kontingenta Hrvatske vojske u sklopu NATO aktivnosti ojačane prednje prisutnosti u Republici Litvi u Vojarni "Pukovnik Predrag Matanović" u Petrinji.

U obraćanju je komentirao prepisku Josipe Rimac i Gabrijele Žalac u kojoj su spominjale 'misterioznog' 'AP-a'.

- To postoji, to je materijalni dokaz. Ne mogu zamisliti takav razgovor vođen između Linića i Grčića, nezamislivo. Ja sam bivši premijer, imao sam vladu čvršću od ove. Da dvoje mojih ministara tako razgovara, meni je to nezamislivo, a ove dvije o tome najozbiljnije razgovaraju. Stvar je uznemiravajuća. Što je s tim postupkom? Što je s Banožićem? Neće se zaboraviti - objasnio je.

- Koliko je vremena prošlo. To su cure kalibrirane za veliki domet. Znamo da Rimac nije bilo tko, njihove veze s ovom malom koja je otišla kod Ursule su duboke. Ljudi su krali k'o veliki i sad u razgovoru dviju visokih dužnosnica čujemo da spominju AP-a. Ako nije Ante Pavelić, onda je Andrej Plenković - zaključio je predsjednik.

Podsjetimo, bivša ministrica Gabrijela Žalac i nekadašnja HDZ-ova državna tajnica Josipa Rimac u porukama koje su izašle u javnost spominju i stanovitog 'AP', a mnogi vjeruju da bi se moglo raditi o inicijalima premijera Andreja Plenkovića.

