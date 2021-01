Premijerovi radari hvataju samo udaljene afere – one čiji su akteri oporba, novinari, mediji. U svojoj stranci on kotira, kako se već izruguju satiričari, kao “muž koji zadnji dozna”. HDZ je, naime, opet izvorište velikog skandala.

Član predsjedništva HDZ-a i saborski zastupnik Žarko Tušek sa stranačkim je kolegom pokušao kupiti oroslavskog vijećnika Viktora Šimunića, s kojim su uoči lokalnih izbora trebali sklopiti tajni pakt. Oni bi, to je bila ponuda, Šimuniću logistički pomogli, između ostalog plakatima, u borbi za županiju, u kojoj je na vlasti SDP. A Šimunić bi nakon izbora mogao birati hoće li biti pročelnik ili ravnatelj neke javne institucije. Ako stvar završi na sudu, institucije će ustanovljavati je li to slično nedjelu zbog kojeg je SDP-ovac Sabo sjedio u zatvoru.

Tušek i kolega namjerili su se na pogrešnoga. Šimunić je nepotkupljiv. Odlučio je sve objaviti. Nedavno se s drugim neovisnim gradskim vijećnikom, Kristijanom Sojčom, odrekao svih vijećničkih naknada do kraja mandata u korist stradalih od potresa. Kompletne naknade dobivene u 2020. bit će, rekao je, uplaćene u istu svrhu (kad bi to učinili svi vijećnici ove zemlje, sakupilo bi se 50 milijuna kuna). Treba biti prilično naivan da takvom čovjeku nudite trgovinu. Predsjednik HDZ-a u velikoj je nevolji. Afere njegovih ljudi šire se i množe kao rupe u Mečenčanima. Iz njegove je prošle vlade izletjelo 14 ministara, sad je imao veliku frku sa Žinićem, njegov ključni saveznik Milan Bandić politički je najtoksičnija figura u zemlji, a on stalno govori “nije ovo stari (Sanaderov) HDZ”. Pa kako bi izgledao da jest stari ako je ovaj “novi” proizveo toliko nepodopština i muljanja, pa i kriminala? U Hrvatskoj treba iz temelja mijenjati cijeli model djelovanja političkog, ekonomskog i pravosudnog sustava. U svima se radi po istim pravilima – stranačka iskaznica je presudna, ja tebi ti meni, ruka ruku mije, vrana vrani oči ne kopa. Joe Biden u Bijelu kuću uvodi novi strogi etički kodeks. To je nužno i HDZ-u i svim drugim strankama.