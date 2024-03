Milanović o upozorenju DIP-a: 'Što će oni? To su službenici koji dvije godine ne rade baš ništa'

Predsjednik Republike Zoran Milanović se prije Prvenstva Hrvatske utakmice hokeja na ledu u Sisku obratio medijima. Na početku je rekao kako su 2015.godine u proljeće Hajdaš Dončić i on pustili smo u promet u 6.15 na naplatnim kućicama dionicu od Zagreba do Lekenika.

- Od tada do danas ništa. Devet godina nula, nešto sada kopaju prema Sisku, nešto su nasuli...Došao sam vidjeti što je ova Vlada napravila napravila za Sisak, i znao sam to i ranije - ništa - rekao je Milanović te dodao kako će Sisak dobiti tretman kakav zaslužuje dok će on biti premijer.

- I to ne zato što je gradonačelnica iz SDP-a, ali zato što je gradonačelnica SDP-a, ima takav tretman - istaknuo je.

Upozorenje DIP-a: 'Nisam čuo, ne odnosi se na mene'

Na pitanje novinara o DIP-u, Milanović je rekao kako ne smatra da se upozorenje odnosi na njega.

- Nitko drugi nije rigao vatru na ono što sam ja rekao i moju najavu, jedino HDZ. Mislim, Ustavni sud, ali to je HDZ. Tu će biti i gubitaka za neke političke opcije, ali svi drugi koji žele red i slobodu više, svi koji nisu HDZ, manje rade svoj posao i ignoriraju što kaže Ustavni sud. Ja im čestitam - rekao je Milanović te dodao kako smo mi demokratsko društvo bez obzira što nas žele porobiti.

'Ja sam predsjednik, oni su ispod'

Za DIP je rekao da su oni ispod njega, jer on nije adresat već predsjednik, piše NET.hr.

- Nije DIP problem. Što će DIP? To su službenici koji dvije godine ne rade ništa, a sad imaju posla. Dovedeni su u nemoguću poziciju. Ovo što su sada objavili je komično mada tamo ima i pametnih ljudi. Sada moraju izmišljati nekakve konstrukte... Što mogu Vama napraviti? Neće Vam uzeti licencu - odgovorio je novinarki RTL-a.

- Ti uzurpatori ne mogu ništa - kazao je Milanović.