Pokolj u Vitezu bio je ratni zločin koji je počinila Armija BiH 10. lipnja 1993. godine
Milanović odao počast djeci koja su tragično ubijena 1993.
Predsjednik Zoran Milanović odao je počast tragično ubijenoj djeci u Vitezu 1993. godine.
- Danas se s dubokim suosjećanjem i pijetetom prisjećamo strašne tragedije koja se prije 33 godine dogodila u dječjem parku u Vitezu. Tog kobnog dana granata je prekinula dječju igru i zauvijek ugasila osam mladih života. Zbog ovog zločina bez kazne i osude, bol i tuga u srcima njihovih obitelji, ali i cijelog hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, nikada neće prestati. Neka im bijele ruže budu vječni spomen, nisu i neće biti zaboravljeni - objavioe je predsjednik.
Pokolj u Vitezu bio je ratni zločin koji je počinila Armija BiH 10. lipnja 1993. godine. U večernjim satima ubijeno je na igralištu u Vitezu osmero djece od granate koju je ispalila Armija BiH.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+