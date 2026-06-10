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U VTEZU

Milanović odao počast djeci koja su tragično ubijena 1993.

Piše Filip Sulimanec,
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Milanović odao počast djeci koja su tragično ubijena 1993.
Foto: Tomislav BuÅ¡ljeta

Pokolj u Vitezu bio je ratni zločin koji je počinila Armija BiH 10. lipnja 1993. godine

Predsjednik Zoran Milanović odao je počast tragično ubijenoj djeci u Vitezu 1993. godine.

 - Danas se s dubokim suosjećanjem i pijetetom prisjećamo strašne tragedije koja se prije 33 godine dogodila u dječjem parku u Vitezu. Tog kobnog dana granata je prekinula dječju igru i zauvijek ugasila osam mladih života. Zbog ovog zločina bez kazne i osude, bol i tuga u srcima njihovih obitelji, ali i cijelog hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, nikada neće prestati. Neka im bijele ruže budu vječni spomen, nisu i neće biti zaboravljeni - objavioe je predsjednik. 

Pokolj u Vitezu bio je ratni zločin koji je počinila Armija BiH 10. lipnja 1993. godine. U večernjim satima ubijeno je na igralištu u Vitezu osmero djece od granate koju je ispalila Armija BiH.

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