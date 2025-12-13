Obavijesti

OBNOVILI SU SPOMENIK

Milanović odao počast žrtvama El Shatta: 'O tom vremenu se zna jako malo lijepih riječi...'

Predsjednik RH Zoran Milanović sudjelovao je u subotu na otoku Drvenik Veli na svečanosti otkrivanja obnovljenog spomenika žrtvama El Shatta „Majka Domovina“, u povodu 80. obljetnice povratka hrvatskih ratnih izbjeglica iz El Shatta i 81. obljetnice oslobođenja Dalmacije.
Drvenik Veli: Predsjednik Zoran Milanović položio je vjenac na spomen obilježju “Majka Domovina”
„Priča o El Shattu je duboko intimna dalmatinska stvar, epopeja o kojoj se u to vrijeme izvan Dalmacije znalo malo," istaknuo je Milanović u svom govoru. | Foto: Zvonimir Barisin
