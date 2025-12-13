Milanović odao počast žrtvama El Shatta: 'O tom vremenu se zna jako malo lijepih riječi...'

Predsjednik RH Zoran Milanović sudjelovao je u subotu na otoku Drvenik Veli na svečanosti otkrivanja obnovljenog spomenika žrtvama El Shatta „Majka Domovina“, u povodu 80. obljetnice povratka hrvatskih ratnih izbjeglica iz El Shatta i 81. obljetnice oslobođenja Dalmacije.
„Priča o El Shattu je duboko intimna dalmatinska stvar, epopeja o kojoj se u to vrijeme izvan Dalmacije znalo malo," istaknuo je Milanović u svom govoru.
Dodao je kako je "ta priča posebna, dalmatinska i tom vremenu, koje zna za jako malo lijepih priča i još manje onih sa sretnim završetkom" - u vrijeme Drugog svjetskog ratu - ova je priča imala donekle sretan kraj, rekao je.
"Od početka je bila vođena na organiziran i pametan način, znalo se gdje se ide, znalo se da tamo nije kaos i teror. I nakon dvije godine ljudi su se uglavnom vratili svojim kućama u Hrvatsku, u našu Dalmaciju“, rekao je predsjednik Milanović na svečanost
Da je odluka o odlasku tisuća hrvatskih civila u zbjeg bila ispravna odluka, dodao je, pokazali su događaji koji su slijedili i koji ukazuju što bi narod zadesilo da su ostali.
„Narod u Dalmaciji je prošao svašta s Talijanima, a dolazak nacista je slutio na veliko zlo“, nastavio je Milanović, i podsjetio kako su nacisti nedugo nakon toga likvidirali u samo dva dana preko 1500 civila iz podnožja Kamešnice.
„Bilo je to vrijeme zla i smrti, vrijeme u koje su donošene pametne odluke. Zato to nije samo priča o emocijama i dobroj organizaciji već ostaje kao ep, duboko intimna dalmatinska priča“, dodao je predsjednik Milanović.
Podsjetio je kako je i osobno, kao predsjednik države, tijekom svog službenog posjeta Egiptu otišao u El Shatt i posjetio spomenik koji tamo stoji, a kojega je on nazvao „Mater Dalmatinka“ kako se taj spomenik naziva u Dalmaciji.
