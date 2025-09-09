Milanović odgovorio izraelskom ministru: On Domovinski rat uspoređuje s agresijom na Gazu

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar u službenoj je posjeti Hrvatskoj. S premijerom Andrejem Plenkovićem bio je ujutro u Banskim dvorima, a kasnije je dao izjavu za medije.

Saar je na pitanje o izjavama hrvatskog predsjednika Zorana Milanović koji je pozvao na priznavanje palestinske države, te rekao da izraelske akcije u Gazi predstavljaju etničko čišćenje te da je vlast u Izraelu zločinačka, pozdravio "odgovorne zemlje i vlade koje su odgovorno djelovale" među kojima je i Hrvatska uz Njemačku i Italiju jer imaju uravnotežen pristup.

- Što se tiče predsjednika Hrvatske, i nekih drugih političara, to je vrijedno žaljenja ..., žao mi je da smo napadani u vrijeme kada nas napada radikalni islam sa svih frontova koje sam spomenuo. Odbacujem sadržaj i podsjećam da je u prošlosti i Hrvatska bila optuživana, ali na kraju znamo što se dogodilo i znamo da to nisu bile poštene optužbe - poručio je Saar.

Iz Ureda predsjednika stigao je ekspresni odgovor.

- Nije pitanje zašto se predsjednik Republike Zoran Milanović nije sastao s izraelskim ministrom vanjskih poslova, nego je pravo pitanje – zašto su izraelskog ministra pozvali u Zagreb i zašto su se sastali s njim predsjednik Hrvatskog sabora, predsjednik Vlade RH i ministar vanjskih poslova u Vladi RH? - priopćili su za N1.

- Koliko je pogrešno sastajati se s članom izraelske vlade pokazuje i njegova današnja izjava u kojoj on uspoređuje hrvatski Domovinski rat i izraelsku agresiju na Gazu! To je uvredljivo za Hrvatsku i sve žrtve agresije na Hrvatsku jer se Hrvatska branila, za razliku od Izraela koji divlja i ubija desetke tisuća ljudi po Gazi - poruka je iz Ureda predsjednika.