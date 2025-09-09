Obavijesti

News

Komentari 0
STIGAO EKSPRESNI ODGOVOR

Milanović odgovorio izraelskom ministru: On Domovinski rat uspoređuje s agresijom na Gazu

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
Milanović odgovorio izraelskom ministru: On Domovinski rat uspoređuje s agresijom na Gazu
Foto: PIXSELL/

Što se tiče predsjednika Hrvatske, i nekih drugih političara, to je vrijedno žaljenja, izjavio je Gideon Saar tijekom konferencije u Banskim dvorima

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar u službenoj je posjeti Hrvatskoj. S premijerom Andrejem Plenkovićem bio je ujutro u Banskim dvorima, a kasnije je dao izjavu za medije.

Saar je na pitanje o izjavama hrvatskog predsjednika Zorana Milanović koji je pozvao na priznavanje palestinske države, te rekao da izraelske akcije u Gazi predstavljaju etničko čišćenje te da je vlast u Izraelu zločinačka, pozdravio "odgovorne zemlje i vlade koje su odgovorno djelovale" među kojima je i Hrvatska uz Njemačku i Italiju jer imaju uravnotežen pristup.

- Što se tiče predsjednika Hrvatske, i nekih drugih političara, to je vrijedno žaljenja ..., žao mi je da smo napadani u vrijeme kada nas napada radikalni islam sa svih frontova koje sam spomenuo. Odbacujem sadržaj i podsjećam da je u prošlosti i Hrvatska bila optuživana, ali na kraju znamo što se dogodilo i znamo da to nisu bile poštene optužbe - poručio je Saar.

HAMASOVA PROPAGANDA Izraelci pohvalili hrvatsku Vladu pa naglasili: 'Niste podlegli francuskoj inicijativi o Palestini'
Izraelci pohvalili hrvatsku Vladu pa naglasili: 'Niste podlegli francuskoj inicijativi o Palestini'

Iz Ureda predsjednika stigao je ekspresni odgovor.

- Nije pitanje zašto se predsjednik Republike Zoran Milanović nije sastao s izraelskim ministrom vanjskih poslova, nego je pravo pitanje – zašto su izraelskog ministra pozvali u Zagreb i zašto su se sastali s njim predsjednik Hrvatskog sabora, predsjednik Vlade RH i ministar vanjskih poslova u Vladi RH? - priopćili su za N1.

- Koliko je pogrešno sastajati se s članom izraelske vlade pokazuje i njegova današnja izjava u kojoj on uspoređuje hrvatski Domovinski rat i izraelsku agresiju na Gazu! To je uvredljivo za Hrvatsku i sve žrtve agresije na Hrvatsku jer se Hrvatska branila, za razliku od Izraela koji divlja i ubija desetke tisuća ljudi po Gazi - poruka je iz Ureda predsjednika.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Saznajemo da stiže promjena zakona: Hladno pivo se neće moći kupiti u dućanu i kiosku!
VELIKE NOVOSTI

Saznajemo da stiže promjena zakona: Hladno pivo se neće moći kupiti u dućanu i kiosku!

Osim ove novine u kojoj će gradovi ograničiti kupnju hladnih alkoholnih pića, doznajemo da će od sljedeće godine kažnjavati zgrade s lošim fasadama koje su energetski neučinkovite, a dok će učinkovite profitirati.
Petar Pripuz upravo je dobio dozvolu za neboder od čak 20 katova. Koštat će 50 milijuna €
PROJEKT MIRAMARSKA

Petar Pripuz upravo je dobio dozvolu za neboder od čak 20 katova. Koštat će 50 milijuna €

Vlasnik CIOS grupe je kupio projekt o kojem se počelo pričati još prije 16 godina, ali nikada nije izgrađen. Uz poslovni toranj će biti i niži objekt, a lokacija je udaljena tek jedan kilometar od Trga bana Jelačića u Zagrebu
FOTO UŽASA Ovdje je kamion usmrtio pješakinju u Zagrebu
TRAGEDIJA

FOTO UŽASA Ovdje je kamion usmrtio pješakinju u Zagrebu

ZAGREB, SLAVONSKA AVENIJA Kako je objavila zagrebačka policija, u utorak oko 8.30 sati na raskrižju Slavonske avenije i Ulice III. Resnik, kamion je naletio na pješakinju koja je poginula

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025