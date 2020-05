Milanović odlazi s obilježavanja Bljeska zbog ZDS: Provociraju!

Povodom 25. obljetnice operacije 'Bljesak', predsjednik Zoran Milanović došao je u Okučane na obilježavanje obljetnice Bljeska. U jednom trenutku sudionik obljetnice se skinuo u odoru sa znakom ZDS-a što je razljutilo predsjednika.

- Jedan sudionik se skinuo u odoru sa znakom ZDS i ja u tome ne želim sudjelovati. To je namjerna provokacija, smatram to gaženjem žrtava i sjećanja na ovaj događaj. Ubuduće gdje god bude ovakva situacija ja u tome neću sudjelovati. Premijera i predsjednika sabora razumijem, oni moraju - izjavio je Milanović.

Predsjednik vlade Andrej Plenković koji je također bio na obilježavanju 25 godina 'Bljeska' komentirao je Milanovićev odlazak.

- Shvatio sam to, kratko smo porazgovarali kad smo tu svi došli. Njemu je očito netko javio da je netko imao majicu HOS-a. To je njegova odluka, vidjeli ste da je prije nekoliko dana kazao za ploču koja više nije u Jasenovcu da je treba baciti, ali mi smo uvijek poštovali branitelje. Mi nikad ne bismo rekli da se neka ploča gdje su imena branitelja treba baciti. Njegovo je pravo da ode, naša obveza da ostanemo - rekao je Plenković.

Uz njega i Milanovića, na zajedničkom paljenju svijeća i polaganju vijenca kod spomen obilježja "Kristalna kocka vedrine" sudjelovao je i predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.

- Žao mi je što se dogodila ova situacija, mislim da to nije bilo primjereno. Svojom izjavom u Jasenovcu je otvorio opet ideološke prijeporei to nije dobro. Svoje političke stavove moramo iznositi na drugim mjestima, a ovdje dajemo poštovanje onima koji su nas branili. Nije fer da on sad prenosi odgovornost na organizatore. Ne znam zašto ima potrebe otvarati te ideološke prijepore u ovom trenutku - komentirao je Jandroković.

Njome je nakon četiri godine okupacije oslobođena zapadna Slavonija te je uspostavljen nadzor nad autocestom Zagreb-Lipovac i željezničkom prugom prema istočnoj Slavoniji. Uz predsjednika Republike tu je i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga, admiral Robert Hranj te posebni savjetnik za veterane Domovinskog rata, umirovljeni general Marijan Mareković.

Uz predsjednika Vlade na obljetnicu je došao i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović te ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

Ovogodišnje obilježavanje operacije ''Bljesak'' održalo se sukladno aktualnoj situaciji vezanoj uz epidemiju koronavirusa i uz poštivanje preporučenih mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite.

