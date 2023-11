Milanović: Odluku o glasanju u UN-u donijeli su iza leđa i bez konzultacija s predsjednikom

Hrvatski glas protiv rezolucije o humanitarnom primirju u Pojasu Gaze donijet je "prijevarno i prijetvorno" bez obaveznog konzultiranja s predsjednikom države, kazao je u petak u Rijeci Zoran Milanović.

- To nije međunarodni ugovor. Dakle, Hrvatska to može preživjeti, ali to nije dobro. Nije dobro zbog načina na koji je ta odluka donesena, donesena je prijevarno i prijetvorno. Iza leđa i bez konzultacija s predsjednikom. Moj stav bi bio drukčiji- kazao je Milanović novinarima nakon što je studentima riječkog sveučilišta održao predavanje.

Hrvatska je bila među 14 država koje su glasale protiv rezolucije UN-a o uspostavi humanitarnog primirja u Gazi, a vlada kaže da je takva odluka usvojena jer se rezolucijom ne osuđuju teroristički napadi Hamasa.

Protiv rezolucije su glasale, između ostalih, SAD i još tri članice EU-a (Mađarska, Austrija i Češka), dok je većina zemalja Unije bila suzdržana.

Prije glasanja o rezoluciji nije usvojen amandman Kanade kojom se osuđuje Hamas.

Milanović tvrdi da je hrvatski predstavnik pri UN-u imao uputu da glasa suzdržano ako se usvoji taj amandman, dok bi Kanada u tom slučaju glasala za rezoluciju, a ovako je bila suzdržana.

- Dakle, to je bilo dovoljno Kanadi i nekim demokratskim državama (…) Hrvatskoj ni to nije dovoljno. Čemu takvi radikalni stavovi preko noći od čovjeka (Andreja Plenkovića) koji ustvari niti ima stav o nečemu takvome, niti ga je do sada pokazivao niti je uopće jasno što želi postići- poručio je Milanović.

- Kada bi samo desetinu tog žara pokazao, recimo, u obrani prava Hrvata u Bosni i Hercegovini kakav pokazuje sada u obrani politike Izraela koja je neobranjiva, Hrvatima u BiH bi bilo onako kako im može biti – normalnije- dodao je.

Milanović je kazao kako je tek godinu dana nakon izbora Željka Komšića stalni hrvatski predstavnik pri UN-u problematizirao njegov legitimitet.

- Što ste što ste čekali godinu dana? Hrvatska je mogla učiniti sve, upravo tako da se stavi protiv većine kao što je sad napravila, da do izbora nelegalnog i nelegitimnog predstavnika Hrvata u Predsjedništvu BiH ne dođe- rekao je Milanović.

- Nije napravila ništa, ali kad je u pitanju glasanje o Palestini i Gazi, tu smo najglasniji. Te stvari je teško racionalno staviti u nekakav poredak- poručio je.

Odgovorio je i na opasku predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića da bi se Milanović trebao prije osvrnuti na izjavu čelnika bosanskih Srba o uspostavi „Velike Srbije“, nego na glasanje Hrvatske u UN-u.

- Ja sam hrvatski predsjednik, nisam predsjednik BiH. Nema li tamo pozvanijih i kvalificiranijih ljudi da govore o Dodiku? Recimo, Dragan Čović?- kazao je Milanović.

- Predsjednik HDZ a BiH koji je u Skupštini Republike Srpske, na šutnju Zagreba, rekao 'čuvajte mi Republiku Srpsku', i vratio se među Hrvate u Mostar. I nikome ništa. Dakle, Hrvati ne vide skandal u tome“, dodao je, istaknuvši kako je „uvjeren da Jandroković o Palestini misli isto što i ja“.

Milanović je zaključio kako nema rješenja krize na Bliskom istoku bez uspostave palestinske države.

- O tome se ne smije šutjeti, posebno Hrvati, koji su prošli svoj rat, a u onom prethodnom dali desetke tisuća i stotine tisuća antifašista koji su spašavali i židovske glave. I to ne za novac, nego iz uvjerenja- poručio je.