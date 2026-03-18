Milanović: Održat ćemo sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, ali nećemo se žuriti. Polako...

Piše Ivan Jukić,
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Rekao je i da o vojnim pitanjima neće razgovarati s ministrom obrane Ivanom Anušićem, nego samo s Plenkovićem

Predsjednik Republike prisustvovat će kulturno-umjetničkom programu u izvedbi Narodne glazbe Vela Luka i Udruge mažoretkinja ispred zgrade Osnovne škole Vela Luka. Predsjednik će stati i pred novinare i dati izjavu. Predsjednik je komentirao poziv Andrej Plenkovića na sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu, prenosi N1

- Svakako će se održati ta sjednica. Nećemo se žuriti. Polako. Ako je bilo što potrebno ja sam dostupan kad god treba. Tu sjednicu ćemo pripremiti temeljito. Ima tu važnih pitanja - rekao je Milanović i dodao da sve može biti tema ali ih nije htio otkriti.

Naveo je i da je premijer četiri puta odbio sastanak.

Dodao je i da sjednice neće biti brzo.

- Ima vremena. Brzo, ali ne slijedeći tjedan. Malo neobično. Kao da ga nešto žulja - dodao je Milanović.

Rekao je i da o vojnim pitanjima neće razgovarati s ministrom obrane Ivanom Anušićem, nego samo s Plenkovićem.

Odgovorio je i na pitanje hoće li tema biti vanjska politika koju Hrvatska vodi i stav prema Izraelu.

- Nema načina da ja nekoga uvjerim u suprotno, ali zar bih trebao šutjeti? Da ostavim premijeru i njegovim pomoćnicima da rade što hoće? Rekao sam što imam za reći i to misli značajna većina hrvatskih ljudi - rekao je Milanović.

Dodao je i da će na premijerovu incijativu odgovoriti pozitivno i to vrlo brzo.

- Ja sam četiri puta predlagao protekle 4 godine sastanak Vijeća. On to odbija bez ikakvog agrumenta. Ne odgovara mu i sad on predlaže sastanak Vijeća. Kako da ja to odbijem? Ja sam mislio to sam napraviti, ali računam čovjek će odbiti, ali evo kad je on predložio "mašala" - rekao je predsjednik.

