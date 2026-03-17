Oporba: Krajnje je vrijeme da se Plenković i Milanović sastanu

Najavu premijera Plenkovića da će u utorak uputiti inicijativu predsjedniku Milanoviću za sazivanjem sjednice Vijeća za obranu oporbeni su zastupnici dočekali komentarom da je krajnje vrijeme za to zbog nestabilne geopolitičke situacije i naoružavanja Srbije. Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković najavio je da će u utorak uputiti inicijativu predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću za sazivanjem sjednice Vijeća za obranu jer ima previše tema oko kojih se barem može razgovarati.

„Da, mi ćemo uputiti inicijativu za sazivanje jer mislimo da ima previše tema oko kojih se barem možemo razgovarati. Očito se niti oko čega nećemo složiti jer ipak imamo predsjednika Republike koji sve ove godine vodi prorusku, anti-ukrajinsku, anti-NATO politiku, anti-EU politiku i u zadnje vrijeme je krenuo u anti-izraelsku politiku”, rekao je Plenković novinarima u ponedjeljak nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Njegovu najavu komentirali su u utorak oporbeni zastupnici u Saboru.

„Procjenjujem da su u HDZ-u shvatili da je njihova pozicija koja se tiče odnosa Izraela i Irana, i legitimno pitanje koje predsjednik Zoran Milanović o tome postavlja, došlo u fazu neobranjivosti i pokušavaju naći način kako da situaciju dovedu u neke mirnije vode. Ocjenjujem da je sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu pokušaj da se na neki način pacificira predsjednik Republike u svojim izjavama i da se pokuša uvesti u institucionalne okvire koje su oni opstruirali godinama i da se sastanu”, izjavio je novinarima u Saboru SDP-ov Arsen Bauk.

Međutim, napominje, i to je na neki način dobro ako će to značiti sustavno bavljenje ovim temama na tijelima koja su zakonom predviđena da se na njima raspravlja. Vijeće za obranu, podsjeća, sastalo se u srpnju prošle godine po pitanju prijedloga dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga, a Vijeće za nacionalnu sigurnost dugo se nije sastalo i čak sigurnosne službe nemaju smjernice.

„Iako ne vjerujem baš u najispravnije, najplemenitije motive, rezultat na kraju može ispasti dobar ako se oni koji se oko trebaju koordinirati pokušaju iskoordinirati, a ako postoje razlike, da se onda javnost informira o tome kakve su razlike i zbog čega je do njih došlo”, poručio je Bauk.

Božo Petrov (Most) upozorava da 'već deset godina kao papagaj ponavlja isto, a to je da osobe, neovisno kakve su po karakteru, zbog svoje uloge i odgovornosti te uloge moraju razgovarati'. „Boli me briga voli li privatno Andrej Plenković Zorana Milanovića i obrnuto. Jedan je predsjednik Vlade, drugi predsjednik države, pa nismo u dječjem vrtiću da govore ' s tobom ću se igrati jer si mi drag, a tebi ću uzeti igračke'. Njih dvojica trebaju razgovarati i staviti sa strane svoje animozitete ako postoje i surađivati zbog sigurnosti hrvatskih građana”, ističe Petrov.

Što se tiče naoružavanja Srbije, dodaje, svaka država ima pravo samostalno odlučivati čime će se naoružati, a susjedna država ima pravo odgovoriti na to naoružanje. Mi nemamo problem s oružjem koje ima susjedna država. Hrvatska nikada neće početi rat i zna se uspješno obraniti što smo pokazali u Domovinskom ratu, ustvrdio je.

Nezavisni zastupnik Nino Raspudić smatra da 'ne da Plenković i Milanović trebaju danas sjesti nego su trebali sjesti 10. ožujka kada je objavljena informacija o srpskim raketama'. "Bez obzira na njihove međusobne odnose, srpsko naoružavanje vrlo je važna stvar i ovo što se događa nedopustivo je. Vijeće za obranu mora se sastati, već danas”, mišljenja je Raspudić.