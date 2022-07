Milanović: 'Plenković i dvorske lude su ljudi koji su odlučili da se ne borimo za svoje interese'

Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj Akademiji povodom Dana Hrvatske obrtničke komore. Na svečanosti je trebao sudjelovati i premijer Andrej Plenković, no otkazao je dolazak nakon što je potvrđen dolazak Milanovića, zbog, kako su poručili iz Vlade, drugih obaveza.

Obratio se medijima.

Ponovio je kako je ministar Grlić-Radman "dvorska luda" i "stručnjak za kafilerije".

- Ja te protokole ne bih nikada potpisao. To neka odradi bilo tko, ako Vlada vama da punomoć, onda imate to pravo potpisati. Ali nitko ne može bez punomoći, ni premijer. Moj stav je isti - postoje neke stvari koji su nacionalni interes. Vidjeli ste moj govor koji se inače ne objavljuje, ja sam ga objavio. Preveo na hrvatski jezik i objavio - poručio je Milanović, komentirajući samit u Madridu.

- Sada je sve na saborskim zastupnicima. Ovaj aranžman koji su Turci sklopili s Fincima i Šveđanima... Dobro ga pročitajte - poručio je.

'Plenković i dvorske lude su odlučili da se Hrvatska neće boriti za svoje interese'

Na pitanje hoće li i dalje progoniti saborske zastupnike kao "vrag grešnu dušu", rekao je da se "zna tko progoni".

- U ovoj zemlji progoni DORH, i to selektivno. Zna se kome ide moja poruka, ide Plenkoviću prije svega, i dvojici dvorskih luda. To su ljudi koji su odlučili da se Hrvatska za svoje interese neće boriti i da će se propustiti da se BiH ugura, baš ugura, u status kandidata, kao Ukrajina i Moldavija - poručio je Milanović.

- Ukrajina i Moldova mogu, BiH, to sam govorio i prije odlaska u Madrid, koja je za Ukrajinu i Moldovu Švicarska, ne može - rekao je.

- Plenković je to propustio napraviti zato što se prepao, to su riječi nekolicine europskih lidera, ja te ljude znam. U nekim trenucima za neke stvari treba čvrsto stati - rekao je.

'Ne može Ukrajina dobiti status kandidata ako BiH ne dobije'

Poručio je kako bi "dao sve" da se riješi problem izbornog zakona u BiH.

- Hrvati u BiH ne mogu biti ovisni o čudima. Njih samo čudo može spasiti. Nema čuda! Sve je postavljeno tako da se Hrvate na izborima pokrade. I tko o tome treba govoriti? Ja? Krepat će od gladi na takvoj vrsti političkog nutricionizma, tu nema kalorija - poručio je Milanović.

- Imate Vlade koja ne ignorira, nego opstruira. Ljudi se raduju da to propadne, da ljudi tamo propadnu u ništa - rekao je.

- Vidjeli ste kako se Turska ponaša. Mislite da je priča gotovo? Prvi dan je došao zahtjev od Turske da Švedska izruči 33 osobe. Ako to ne naprave, mislite da će turska javnost dopustiti da se tek tako prijeđe. Hrvatski zahtjevi su pošteni, čak i da nisu, naši su i odražavaju naše interese bez kojih Hrvata u BiH nema. Možemo o tome razgovarati, a ne o tome jesam li mijenjao stav. Nisam. Glasanje na izborima u BiH za Hrvatski sabor i predsjednika u ovakvom modelu bez veze. To ne valja. Imam sve moralno pravo i čvrstu poziciju da ih branim i gdje je teže i tamo.

- Ne može Ukrajina dobiti status kandidata ako BiH ne dobije. Cijela Istočna Europa to govori, samo se nitko ne usudi reći. Nije da me baš briga, ali brate, ne da mi je ovo bitnije, nego sam za ovo plaćen! Taj kukavičluk Plenkovića i dvije dvorske lude koji nisu došli na samit. Meni je teška pasiva da me netko vidi s njima, djeca će me se odreći. Ali to je teret posla i otrpjet ću "kafilerdžiju" i ovog što je padao razred. Još nagovara da to predsjednik potpiše. Misli li da smo svi nepismeni kao on, pa kad se vratim da kažu da sam prekršio zakon? - poručio je.

'Pobačaj u SAD-u? To nije moj problem, neka se pokolju oko toga'

Milanović je komentirao i odluku Vrhovnog suda u SAD-u o pobačaju. Poručio je kako je u Hrvatskoj to pitanje bolje riješeno nego u SAD-u.

- Od kad su suci zakonodavna vlast? Već dugo i to je loše, rezultira ovakvim političko-kulturnim ratovima - poručio je i dodao kako to "nije njegov problem".

- Neka se pokolju oko toga kad su nam već tako dobri saveznici u BiH. Hrvatska je tu zrelija, neka smo i mi u nečem bolji - rekao je.

Komentirao je i to što premijer nije došao.

- Neki obiteljski razlozi su me skoro spriječili, prvo je bilo da neću doći, ali sam pokrovitelj događaja. U nekom šumu, kanalu, Plenković je skužio da bi mogao doći, a da mene nema. Međutim, ja sam ipak oko 10 sati riješio problem i da ću doći, a on je zbrisao - rekao je.

- Zašto je on to napravio? Ne znam - rekao je.

