Milanović: Plenković je zaštitnik lopova. Kovačević je rekao nešto što mu smeta, a istina je

Predsjednik Republike Zoran Milanović izjavio u petak, komentirajući tvrdnju premijera Andreja Plenkovića da se "Milanović ponaša nenormalno od kad je uhićen njegov bliski prijatelj Kovačević", da je Plenković "zaštitnik lopova".

"Imali ste vladare koji su bili zaštitnici vjere - defensor fidei - to je bio Henrik VIII. koji se ženio šest puta. Plenković je zaštitnik lopova, odnosno kradljivaca. On je defensor cleptarum, mislim da je to deklinacija u genitivu množine", rekao je Milanović u Tinjanu nakon otvorenja Internacionalnog sajma pršuta "ISAP 2022".

Novinari su ga pitali za komentar Plenkovićeve izjave da se Milanović ponaša nenormalno od kad je uhićen bivši šef Janafa i Uskokov optuženik Dragan Kovačević, za kojega je ustvrdio da je Milanovićev bliski prijatelj.

Milanović je odgovorio kako mu je Kovačević "dobar znanac" i dodao kako je Kovačević u svom svjedočenju pred saborskim Antikorupcijskim vijećem rekao "nešto što Plenkoviću smeta", a što je istina.

Doći će na obilježavanje obljetnice pogibije Blage Zadre

U nedjelju će u Vukovaru srpski patrijarh Porfirije posvetiti pravoslavnu crkvu Sv. Nikolaja, a na pitanje je li to provokacija budući da se tada obilježava i 31. obljetnica pogibije generala Blage Zadre Milanović je rekao da će otići na obilježavanje Zadrine obljetnice.

Rekao je da je pozvan i na posvećenje crkve, ali tamo neće ići. Dodao je pritom kako na Sv. Nikolaja, episkopa srpske pravoslavne crkve iz Drugog svjetskog rata, "na jedan način gledaju oni, na drugi način mi, kao i na kardinala Stepinca".

"Nema tu sreće i pomirenja u ovoj generaciji. Dakle, neću otići. Mislim da je to malo nezgodno u ovom trenutku. Dok god njegovi episkopi, ljudi visoke razine, dodjeljuju odlikovanja ljudima kao što je Vojislav Šešelj ti odnosi ne mogu biti normalni", poručio je Milanović.

Govoreći o odnosima sa Srbijom, istaknuo je kako treba paziti kakve se poruke šalju, a on nikad ne bi Srbe nazvao četnicima, dok stalno iz Beograda stižu poruke da su Hrvati ustaše.

"Mi smo u čvršćoj međunarodnoj poziciji, oni se moraju se odlučiti, a sat otkucava”, rekao je Milanović.

