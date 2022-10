Plenković o Milanoviću: Počeo se nenormalno ponašati kad mu je prijatelj Kovačević uhićen

Premijer Plenković na sjednici Vlade je govorio o plinu te istaknuo da se očekuje finaliziranje prijedloga o zajedničkoj cijeni na razini Unije, pa ponovio da ruska nafta ne može doći u Hrvatsku pa ići u Srbiju. Komentirao je i odbijenicu za reviziju arbitraže o Ini te se osvrnuo na izbore u BiH i istaknuo da su Hrvati još jednom u situaciji da ih ne predstavlja legitimni predstavnik.

- Mislim da smo učinili sve da pretpostavke za gospodarski rast ove godine bude oko šest posto - rekao je premijer Andrej Plenković na početku konferencije za medije dodavši kako ćemo tako biti među zemljama članicama EU s najvećim rastom u 2022. Rekao je i dodao da ostvaruju ono što su zacrtali.

- Predstoji nam s drugim partnerima u EU učiniti napore oko zajedničke cijene plina. Povećava se broj ministara koji potpisuju dokumente dogovora za limitiranje cijena. Moramo stati na kraj špekulacijama i omogućiti funkcioniranje opskrbe plinom - rekao je dodavši kako je sastanak EU vijeća idućeg tjedna zato izrazito važan.

O Milanoviću: 'Počeo se nenormalno ponašati kad mu je prijatelj uhićen'

Upitan za komentar na izjavu predsjednika Zorana Milanovića koji je rekao da su Plenkovićevi ministri dronovi samoubojica te jesu li on i ministar obrane znali za dolazak Rusa u ZTC, Plenković uzvraća protupitanjem je li on znao. Pa je opleo po njemu.

- Počeo se nenormalno ponašati kad mu je prijatelj Dragan Kovačević uhićen. Odlazi kod čovjeka kojem slijedi optužnica USKOK-a za korupciju. Kovačević zove dva dana nakon potresa Milanovića dolje u bužu, u vremenu lockdowna i pazite ovo, to sam nedavno saznao, vuče tamo kao mećku Hranja, načelnika glavnog stožera. I to je ekipa koja će nama tumačiti da smo mi izdajnička, kvislinška Vlada, da smo korumpirani lopovi i veleizdajnici. I to je ta pjesmicama koju Milanović i Mostovci, njegovi mališani pjevaju - rekao je.

- Taj isti Milanović u svojim izjavama ima razumjevanja za Putina - rekao je.

Ljudi vide, dodao je, tko se trudi osigurati cijene plina i struja, dobre rezultate turističke sezone...

- Njegov drugar Hajdaš Dončić bi trebao tražiti od SOA-e dokaze za izjave o veleizdaji, kao što traži za moje izjave - rekao je.

Upitan zašto stalno spominje da je Milanović bio u "buži" kod Kovačevića kad se zna da su i njegovi ministri bili u Slovenskoj, Plenković kaže da nisu u vrijeme lockdowna.

