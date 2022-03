Milanović: Poginuli branitelji iz Pakoštana nisu zaboravljeni

Predsjednik RH i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović sudjelovao je u srijedu na obilježavanju 30. godišnjice pogibije jedanaestorice branitelja u Domovinskom ratu u općini Pakoštane te je tom prigodom poručio da oni nikada neće biti zaboravljeni.

Oko 400 dragovoljaca iz Pakoštana aktivno je sudjelovalo u svim ratnim operacijama Hrvatske vojske do samog oslobođenja, a u obrani od agresije na brdu Debeljak poginulo ih je jedanaest.

Njima u čast Milanović je ondje otkrio spomen ploču, položio vijenac i zapalio svijeću, ustvrdivši kako je to "dug sjećanja i dug časti koji nakon trideset godina vraća, daje i posvećuje generacija ljudi, koja sada više nije mlada, onima koji su pali".

"Kažu da čovjek umire dva puta: prvi put kad ga sahrane, drugi put kad ga zaborave. Ovi momci nikada neće biti zaboravljeni“, istaknuo je.

Milanović je poželio da u trenutku kada bijesne ratovi na istoku to bude zadnji hrvatski rat koji je generacija hrvatskih ljudi vodila i da ga dugo ne bude.

"Jedanaest života koji su pali samo na ovome važnom brdu je zalog vjere, one građanske, ljudske vjere ili religijske, za one koji vjeruju, a to je velika većina ljudi. Obranjeno je i nikada više neće biti ugroženo. Hrvatska vojska je tu da, ukoliko zaista zatreba, bude ponovo prva na braniku", poručio je.

Dodao je i kako onima koji su svoj život dali "a čovjek, što god pričali i kako god okretali stvar, više od života dati ne može", majke, sestre, očevi, braća, prijatelji i djevojke to nikada neće zaboraviti, kao ni oni koji su ovdje bili s njima i koji su ostali živi.

Uz Milanovića na obilježavanju je bio posebni savjetnik Predsjednika Republike za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković i umirovljeni general Ante Gotovina.

