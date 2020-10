Psihijatri: 'Želja da si uvijek ti u pravu i da tvoje misli spašavaju narod - to se zove narcizam'

Svaki pametni narcizam ima svoje opravdanje zašto nešto čini, ima svoj ‘viši cilj’. Nije bitno što povremeno izgubi dodir sa stvarnošću, s problemima ‘običnih’, kaže psihijatar

<p>Kad su djeca u vrtiću narcistična, glume heroje i svađaju se, to je normalan, prirodni narcizam koji ima svoj smisao u razvoju, ali kad se netko u odrasloj dobi ponaša narcistično, ima problem.</p><p>Kaže to psihijatar <strong>Hrvoje Handl </strong>kojeg smo zamolili da nam “psihoanalizira” stalne prepirke <strong>Zorana Milanovića </strong>i <strong>Andreja Plenkovića</strong>. Njih dvojica, kaže, podsjećaju na priču o dva ovna na brvnu. Bore se dvije taštine, koje su nekad zrelije, a ponekad ne. Moguće da iza svega stoje i PR stručnjaci koji im ponekad kažu da malo stanu na loptu, a onda da opet žešće napadnu, kaže psihijatar. Drugim riječima, možda je sve i dogovoreno, za predstavu. Da nas odvrati i od korone te ostalih problema. Svojom retorikom Milanović želi privući dio intelektualne desnice, a Plenković široki krug glasača, smatra psihijatar.</p><p>Ni jedan ni drugi, za razliku od Trumpa i Bidena, primjerice, ne gube kontrolu.</p><p>- Kad silno želiš da si stalno u pravu, stalno misliš da su baš tvoje misli ispravne i da baš one spašavaju narod - to je narcizam, i oni koji imaju taj grandiozni self, pojam sebe kao velikog oca koji će izvesti narod iz tužne zemlje - često ne prežu ni od čega da bi to dokazali ostatku svijeta i nezasitno, gramzivo i bespoštedno idu prema tom cilju koji znači spas jednog naroda - psihološka je pozadina javnog sukoba Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića.</p><p>- Svaki pametni narcizam ima svoje opravdanje zašto nešto čini, ima svoj ‘viši cilj’. Nije bitno što povremeno izgubi dodir sa stvarnošću, s problemima ‘običnih’. On je u svetoj misiji. On se ne boji ničeg i ne preže ni od čega za spas puka koji treba vođu i vapi za njim. I da…nemojmo misliti da u svakom od nas ne čuči bar jedan malo takav narcis, kaže psihijatar iz bolnice Sv. Ivan u Jankomiru. U duboku psihoanalizu ne može ulaziti, napominje, jer sve što zna o Milanoviću i Plenkoviću, zna samo iz medija.</p><p>Percepcija javnosti je, ističe psihijatar, čista projekcija narcističnih težnji i kaže da smo važni onoliko koliko je naš vođa važan, jaki smo koliko je on jak. Pametni smo koliko je on pametan.</p><p>- Pa ako je naš vođa neprijatelju rekao nešto, mi smatramo da mu je ‘baš dobro rekao’, i ponosni smo na njega. Neka ga je i uvrijedio osobno. Baš je pametan taj naš vođa…. A i protivnik je prvi počeo. Baš kao u vrtiću. Da, u vrtiću počinju prvi narcizmi u ljudima. Djeca se igraju heroja, kauboja i indijanaca, vatrogasaca i policajaca koji spašavaju ljude iz nevolje. Samo što je to prirodan narcizam koji ima svoj smisao u razvoju. Kad imaš preko 30 godina, i slično se ponašaš, imaš problem. Misliš da si tako velik i važan da znaš točno što treba. Znaš kako da se dopadneš narodu, Znaš što reći da ti plješću i pritom naravno, to je važno reći, nikad ne kažeš kako si i gdje pogriješio, koji su ti propusti, da si čovjek koji čini greške. Ne, nikako se ne ispričavaš radi nekog propusta. Nema šanse. To ne rade heroji i pobjednici - kaže dr. Handl, dodajući kako samokritičnosti nema među “velikima”, oni misle da ne mogu napraviti glupost, nikad nisu krivi i nikad nemaju mane.</p><p>Zapravo se boje da će ih, ako budu samokritični, progutati mali.</p><p>- Ovo je poput basne o dva ovna na brvnu. Jer u emotivno zrelom svijetu ljudi priznaju svoje greške i propuste, ispričaju se za njih ponosno i dostojanstveno, a opet dovoljno ponizno da dokažu da su samo ljudi i da nisu idealni heroji nego samo dužnosnici koji povremeno mogu pogriješiti. Rascijep između pogrešivog i nepogrešivog sami u sebi povežu i sjedine se u cjelovito ljudsko biće. Inače taj rascijep ostaje. Preživi u vođi pa tako preživi i u njegovim sljedbenicima. Preživi tako da su jedni krivi, a drugi pravi, jedni smiju, a drugi ne smiju, jedni su u pravu a drugi ne, jedni su moralni, drugi nisu i tako dalje. Rascijep opstaje na uvredama i napadima, svađe ga hrane i njeguju, ističe psihijatar.</p><p>Također je jako važna činjenica da smo sami birali ljude koji su u središtu ove komunikacijske utakmice, napominje. Tako smo svi mi koji smo birali na izvjestan način utjecali na to da se ovo dogodi.</p><p>- Svatko je osobno odgovoran za odnose u kojima se nalazi i izbor svoga posla, pozicije i onog što govori. U trenutku kad krenemo druge kriviti za svoje ponašanje, zapleli smo se u neurotsku mrežu obrana koja nam omogućuje da smo ‘vječno nevini i pošteni’, a nije li to jedna divna i sasvim nemoguća pozicija psihe? U silnoj želji da budemo čisti i nevini uvijek ćemo, često i nesvjesno, naći krivce i sustav krivaca koji su nam ‘smjestili’. Kao mala djeca koja nikad nisu kriva.</p><p>Moramo se, međutim, povinuti istini, napominje dr. Handl.</p><p>Nema brige za ova dva heroja, zaključuje. Jer Hrvatska ostaje bez ljudi i bez kritične mase, vani je sve više mladih kojima je drago što više nisu u publici cirkusa u kojem, dodaje ilustrativno, “nije zabranjeno nastupiti životinjama i virusima”. Na virus bi trebalo zaboraviti dok nastupaju dva akrobata na trapezu svojih grandioznih osobnosti, zaključuje. Show se mora nastaviti jer su najveći neprijatelji narcizma starost i smrt.</p><p>- Slušajući i gledajući njih na tim konferencijama za tisak i drugdje, svaki put iznenadno shvatim koliko sam malo napravio na svom narcizmu. Zalud moja terapija. Nek mi oprosti i moj terapeut. Ne da se od g...a pita napraviti. Ups., šali se psihijatar Handl.</p>