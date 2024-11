Milanović poručio iz Trogira: 'Nemojmo ići tamo gdje prostor zvoni prazninom, gdje je mutno'

U Kantunu kulture povodom Dana grada Trogira održana je svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira na kojoj su laureatima dodjeljene godišnje nagrade Grada Trogira. Na svečanu sjednicu stigao je i predsjednik Zoran Milanović.

U svom govoru, gradonačelnik Ante Bilić zahvalio je dobitnicima zbog doprinosa društvenom i kulturnom životu Trogira, a posebno se osvrnuo i na nedavno preminulog don Vinka Sanadera.

Trogir: Svečana sjednica povodom Dana Grada na kojoj je bio i predsjednik Milanović | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL



- Iako smo osobno bili toliko različiti, od njega sam doživio isključivo podršku, mudrost i prijateljstvo koje je trajno obilježilo mene, a vjerujem i našu zajednicu. Njegov moto 'ne tražiti mane susjedu, kolegi i konkurentu već pružiti ruku s ciljem da napravimo dobro za svoje bližnje', ostat će putokaz kojeg ću se držati i u svom privatnom, ali i profesionalnom životu – rekao je Ante Bilić pozdravivši i predsjednika Milanovića kojemu je poželio da i iduće godine bude s njima u istoj ulozi. No, napomenuo je i kvalitetnu suradnju na svim razinama vlasti, misleći pritom na institucije Splitsko-dalmatinske županije kojoj je na čelu HDZ.

- Postigli smo to da se prema Trogiru svi odnose i poštovanjem, i to nam je cilj, bez obzira na stranački predznak. Županija se pokazala kao korektan partner, a iako se cesta do Segeta radila neopravdano dugo, nekad očekujemo brže reakcije, ne mogu negirati da su njihova vrata za sve naše projekte uvijek bila otvorena. Nadam se da ćemo naći za još jednu osnovnu školu, je l' tako Stipe? - kazao je s pozornice Bilić obrativši se Stipi Čogelji iz SDŽ-a na što je on kimnuo glavom.

- Evo, sad je obećao – nasmijao se Bilić.

Trogir: Svečana sjednica povodom Dana Grada na kojoj je bio i predsjednik Milanović | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL



Predsjednik Zoran Zoran Milanović pohvalio je Grad Trogir zbog ulaganja i povlačenja novca iz europskih fondova. Osvrnuo se i na članstvo u Europskoj uniji te NATO-u.



- Mi smo članica Europske unije i članica NATO-a već znatan broj godina, i tamo nam je, da se ne žalimo – okej. To je naš izbor, to je u jednom trenutku odabrala jedna generacija i na to obvezala, vjerujem, svjesna u što je ušla i koje su moguće posljedice. To su jako teške odluke. Neke stvari treba stalno propitkivati. To je zdrava skepsa. To nije ni podlost ni prijetvornost nego nacionalni interes, znati ono što je naše. Devedesetih godina su neke države krenule odmah putem vedrine poput Slovenije. Hrvatska nije bila te sreće nego je 90-e ušla u mračno razdoblje gdje je trebalo platiti cijenu borbe za državu. Ali to vrijeme je na zapadu je bilo vrijeme vedrine. Danas, 35 godina nakon pada Belinskog zida, nije takvo vrijeme. Onaj tko to misli ima problem s deluzijama. Nešto se u svijetu događa i promjene se nas tiču u onoj mjeri da ih moramo promatrati. Ne trebamo biti u prvom redu i gurati se tamo gdje nam nije mjesto jer nas naprosto nema tu. A vidimo kakve posljedice mogu imati prevelik žar i nametanje svojeg drugima. Na nama nije da se namećemo drugima. Ne govorim ovo iz 'briselske' perspektive, nego naše. Bruxelles me u ovom trenutku ne zanima – kazao je Milanović rekavši i da moramo znati da postoje druge kulture koje su drukčije od naših te da je činjenica da moramo paziti i gledati sebe.

Trogir: Svečana sjednica povodom Dana Grada na kojoj je bio i predsjednik Milanović | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Nisu svi golublje naravi kao što smo mi Hrvati. Mi imamo svoje vrijednosti. Živimo u kompliciranim vremenima. Svaka sredina treba brinuti o sebi i zadržati jednu ljudsku lojalnost prema drugima, prema kojima smo preuzeli neke obaveze, ali ne ići dalje od toga. Radić je govorio 'guske u maglu', znamo što je pod tim mislio... Nije sad to s biološko-taksonomskog stajališta najtočnije jer guske su nevjerojatni meteorološki instrument. Nikad niste vidjeli da se guska izgubila u magli, ili da je pala ni da je poletjela u magli. Ne'š gusku u maglu dobit. Ali misao je jasna, ne ići tamo gdje ne vidimo gdje prostor zvoni prazninom, gdje je mutno, gdje pogled nije bistar. Držimo se svojih obala i navigajmo na našem moru, proučavajmo druge vjetrove i međuvjetrove, ali držimo se svojih obala i mostova – poručio je Milanović čestitavši laureatima.

Trogir: Svečana sjednica povodom Dana Grada na kojoj je bio i predsjednik Milanović | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL



Dobitnik nagrade za životno djelo je Dušan Hrnjak za dugogodišnje djelovanje u Narodnoj glazbi, a osobne nagrade dobili su Željko Zorić za nesebičnih 95 darivanja krvi te Drago Mindoljević za izniman doprinos u očuvanju materijalne i nematerijalne baštine antifašizma. Skupnu nagradu dobili su KK Trogir koji slavi 40. obljetnicu postojanja, dalmatinska muška klapa Trogir 1964. za 60. obljetnicu djelovanja te za neizmjeran doprinos očuvanju klapske pjesme i promociji Trogira. Plaketu je dobio Marin Guina za humanost i nesebičan rad u zajednici, dok su medaljama nagrađeni Ivica Gagula za najveću količinu odloženog otpada u reciklažnom dvorištu te Anto Barišić za najurednije odvajanje otpada na reciklažnom dvorištu.