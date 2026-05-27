Milanović poslao čestitku za Bajram: 'Čuvajmo poštovanje'

Predsjednik Republike Zoran Milanović čestitao je u srijedu Kurban bajram vjernicima islamske vjeroispovijesti, poručivši kako Hrvatska njeguje toleranciju i suživot ljudi različitih vjera te da raznolikost hrvatskog društva mora ostati izvor snage, a ne podjela i sukoba. U čestitki je podsjetio kako islamski vjernici ove godine Kurban bajram slave nakon obilježavanja 110. godišnjice priznanja islama kao ravnopravne religije u Hrvatskoj, ocijenivši tu obljetnicu važnom i za hrvatske građane islamske vjeroispovijesti i za cijelu Hrvatsku. "Ta godišnjica potvrđuje kako dugo baštinimo i njegujemo toleranciju i suživot ljudi različitih vjera", naveo je Milanović.

Dodao je kako je raznolikost uvijek bila izvor snage hrvatskog društva te upozorio da ona ne smije postati uzrok sukoba i podjela, "kao što se to danas u svijetu događa".

Predsjednik je svim islamskim vjernicama i vjernicima u Hrvatskoj poželio da Kurban bajram proslave sa svojim obiteljima i najbližima u miru i radosti, zaključivši čestitku riječima: "Bajram Šerif Mubarek Olsun!".