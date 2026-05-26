Plenković dao čestitku povodom Kurban-bajrama: Hrvatska se ponosi bogatstvom različitosti

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je čestitku predsjedniku Mešihata Islamske vjerske zajednice u Hrvatskoj muftiji Azizu efendiji Hasanoviću i svim građankama i građanima islamske vjeroispovijesti u povodu blagdana Kurban-bajrama. „Uime Vlade i osobno Vama i svim muslimanskim vjernicima upućujem iskrene čestitke u povodu jednog od najznačajnijih islamskih blagdana - Kurban-bajrama, sa željom da ga provedete u društvu svojih obitelji i bližnjih. Neka vam ovaj veliki praznik žrtve i hodočašća bude nadahnuće u svakodnevnom životu, ali i podsjetnik na trajne i neprolazne vrijednosti solidarnosti, međusobnog uvažavanja i razumijevanja. Hrvatska se ponosi svojim bogatstvom različitosti i suživota, a Islamska zajednica kontinuirano pridonosi izgradnji tolerantnog i otvorenog društva.

Želim od srca da vam bajramski dani budu ispunjeni mirom, blagostanjem i dobrim zdravljem. Bajram Šerif Mubarek Olsun!“