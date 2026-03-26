Milanović primio autore knjige posvećene generalima

Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je u četvrtak umirovljene brigadire Borisa Trnskog i Darija Matiku, autora i recenzenta „Velikog biografskog leksikona hrvatskih generala i admirala od 1804. do 1918.“ s više od 400 biografija hrvatskih časnika. Knjiga je posvećena hrvatskim generalima i admiralima Austrijskog Carstva i Austro-Ugarske Monarhije, priopćeno je iz Ureda predsjednika.

Autor Boris Trnski i recenzent Dario Matika pojasnili su kako leksikon sadrži 401 biografiju hrvatskih časnika koji su zbog svoje uspješnosti na bojnim poljima i svojim ugledom stekli generalske i admiralske činove i visoka odličja.

Hrvatski su časnici činili gotovo deset posto ukupnog broja generala i admirala Austrijskog Carstva i Austro-Ugarske Monarhije, kazali su Trnski i Matika, a generali i admirali čije biografije donosi knjiga rođeni su na području tadašnje Kraljevine Hrvatske i Slavonije, Kraljevine Dalmacije te Rijeke s okolicom ili su podrijetlom s tih područja.

Autor je naglasio kako je za potrebe pisanja leksikona istražio građu Austrijskog državnog arhiva te niz drugih hrvatskih, austrijskih i njemačkih izvora i leksikona, kao i dokumente iz Austrijske nacionalne knjižnice. Budući da u Hrvatskoj još uvijek ne postoji cjelovita i znanstveno obrađena građa o hrvatskoj ratnoj i vojnoj povijesti i tradiciji, knjiga je važan doprinos očuvanju tog dijela hrvatske vojne povijesti i tradicije, rečeno je na sastanku.

Uz predsjednika Milanovića na sastanku su bili savjetnik predsjednika za obranu Ivica Olujić i pročelnik Vojnog ureda Kabineta za obranu i nacionalnu sigurnost brigadir Franjo Hrala.