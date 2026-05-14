Milanović primio predstavnike zagrebačkih pričuvnih brigada

Predsjednik RH Zoran Milanović primio je u četvrtak predstavnike udruga zagrebačkih pričuvnih brigada HV-a u povodu 35. obljetnice ustroja, a na sastanku su ga upoznali s planom obilježavanja te obljetnice 30. svibnja u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Govoreći o ulozi zagrebačkih postrojbi u Domovinskom ratu, koordinator udruga, umirovljeni poručnik Damir Pavlek je istaknuo kako je kroz zagrebačke pričuvne brigade prošlo oko 52 tisuće zagrebačkih branitelja. Kada se tome pridodaju i pripadnici gardijskih brigada, može se, kazao je, reći kako je u Domovinskom ratu sudjelovalo 70 tisuća branitelja iz Zagreba.

“Naše postrojbe su sudjelovale na svim ratištima. Zagreb je dao veliki doprinos Domovinskom ratu, kako na ratištu, tako i kroz logistiku”, rekao je Pavlek, ocijenivši da se dosad nije dovoljno govorilo o ulozi zagrebačkih branitelja.

Zbog toga predstavnici udruga drže posebno važnim obilježavanje 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada, navodi se u priopćenju Ureda predsjednika.

Svečanu akademiju u KD Vatroslava Lisinskog udruge organiziraju zajedno s Gradom Zagrebom.