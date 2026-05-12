Milanović primio koptskog papu

Predsjednik Zoran Milanović u utorak je primio poglavara Koptske pravoslavne Crkve Tawadrosa II. s kojim je razgovarao o prijateljskim odnosima Hrvatske i Egipta te položaju te vjerske zajednice u Hrvatskoj. Tawadros II., patrijarh Aleksandrije, od subote boravi u četverodnevnom posjetu Hrvatskoj. U utorak ga je predsjednik primio u svom uredu, na sastanak na kojem su razmijenjena mišljenja o važnosti međureligijskog dijaloga i suradnje među crkvama, priopćeno je iz te institucije.

Milanović i Tawadros II. su prije sastanka razgledali prigodnu izložbu pod nazivom 'Koptski tragovi u Saloni: V –VII st.', u organizaciji ureda predsjednika i Arheološkog muzeja Splita.

Hrvatski predsjednik i Tawadros II. razgovarali su o prijateljskim odnosima Hrvatske i Egipta, a tema sastanka bio je i položaj Koptske zajednice u Hrvatskoj koja broji oko 600 pripadnika raspršenih diljem zemlje, stoji u priopćenju.

Milanović je boravio u Egiptu 2023. i 2025. godine, a njegov ured početkom svibnja je Muzeju rukopisa Aleksandrijske knjižnice u toj zemlji darovao pretisak 'Misala po zakonu rimskog dvora', jedne od najvažnijih hrvatskih povijesnih knjiga.

U priopćenju se navodi da se „praktički čitava” koptska zajednica u Hrvatskoj u nedjelju okupila u crkvi Presvetog srca Isusova na zagrebačkoj Šalati.

Kopti su jedna od najstarijih kršćanskih zajednica na svijetu, a ishodište joj je sv. Marko Evanđelist, apostol koji je bio prvi biskup i prvi papa Aleksandrije, u prvom stoljeću. Koptska pravoslavna crkva spada u 'staroistočne' ili 'orijentalne' pravoslavne crkve, a od ostatka kršćanskih crkava izdvojila se još na Kalcedonskom ekumenskom koncilu 451. godine, stoji u priopćenju.