Milanović putuje kod pape Lava

Predsjednik Republike Zoran Milanović ide kod pape Lava XIV., potvrdio nam je to predsjednikov glasnogovornik Nikola Jelić.

Milanović u službeni posjet Vatikanu ide 31. listopada, a kako nam je Jelić rekao sastat će se s papom Lavom XIV koji će ga primiti u privatnu audijenciju.

Osim s Papom, Milanović će se sastati i s državnim tajnikom Svete Stolice kardinalom Pietrom Parolinom i tajnikom za odnose s državama u Državnom Tajništvu Svete stolice nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom.

Milanović je prije ovoga posljednji put sastao s papom u svom prvom mandatu, u studenome 2021. kada se sastao s papom Franjom.