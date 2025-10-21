Predsjednik je posljednji put s Papom bio u svom prvom mandatu u studenom 2021. godine...
Milanović putuje kod pape Lava
Predsjednik Republike Zoran Milanović ide kod pape Lava XIV., potvrdio nam je to predsjednikov glasnogovornik Nikola Jelić.
Milanović u službeni posjet Vatikanu ide 31. listopada, a kako nam je Jelić rekao sastat će se s papom Lavom XIV koji će ga primiti u privatnu audijenciju.
Osim s Papom, Milanović će se sastati i s državnim tajnikom Svete Stolice kardinalom Pietrom Parolinom i tajnikom za odnose s državama u Državnom Tajništvu Svete stolice nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom.
Milanović je prije ovoga posljednji put sastao s papom u svom prvom mandatu, u studenome 2021. kada se sastao s papom Franjom.
