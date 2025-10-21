Obavijesti

News

Komentari 2
DOZNAJEMO!

Milanović putuje kod pape Lava

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Milanović putuje kod pape Lava
Foto: Robert Anic/PIXSELL

Predsjednik je posljednji put s Papom bio u svom prvom mandatu u studenom 2021. godine...

Predsjednik Republike Zoran Milanović ide kod pape Lava XIV., potvrdio nam je to predsjednikov glasnogovornik Nikola Jelić. 

Milanović u službeni posjet Vatikanu ide 31. listopada, a kako nam je Jelić rekao sastat će se s papom Lavom XIV koji će ga primiti u privatnu audijenciju.

POGLEDAJTE FOTKE Nova Trumpova veleposlanica stigla kod Zorana Milanovića
Nova Trumpova veleposlanica stigla kod Zorana Milanovića

Osim s Papom, Milanović će se sastati i s državnim tajnikom Svete Stolice kardinalom Pietrom Parolinom i tajnikom za odnose s državama u Državnom Tajništvu Svete stolice nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom.

Milanović je prije ovoga posljednji put sastao s papom u svom prvom mandatu, u studenome 2021. kada se sastao s papom Franjom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Veliki požar u Mađarskoj. MOL-ova i Lukoilova rafinerija u plamenu: 'Iza ovog stoji Kijev!'
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Veliki požar u Mađarskoj. MOL-ova i Lukoilova rafinerija u plamenu: 'Iza ovog stoji Kijev!'

Plameni jezici bili su vidljivi s udaljenosti od nekoliko kilometara, a gusti crni dim nadvio se nad cijelo područje
FOTO Noćna drama u Zagrebu: 'Policija je jurila za njim, a on je uletio u kuću. Okružili su ulicu!'
UHIĆENJE NA TREŠNJEVCI

FOTO Noćna drama u Zagrebu: 'Policija je jurila za njim, a on je uletio u kuću. Okružili su ulicu!'

Kako su nam kazali iz policije, uhićen je jedan čovjek koji je uhvaćen u kaznenom djelu. Dodaju da će se više informacija znati kada se provede kriminalističko istraživanje
EU zabranila ruski plin. Javile se Mađarska i Srbija: U teškoj smo situaciji. Ne znaju što ih čeka
ZATVORENA PIPA

EU zabranila ruski plin. Javile se Mađarska i Srbija: U teškoj smo situaciji. Ne znaju što ih čeka

Ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović istaknula je da Bugarska, sukladno toj odluci, neće dopustiti protok ruskog plina kroz plinovod Balkanski tok, što će pogoditi i Srbiju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025