Nova Trumpova veleposlanica stigla kod Zorana Milanovića

Nova Trumpova veleposlanica stigla kod Zorana Milanovića
Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Dario Andrišek

U pratnji veleposlanice Sjedinjenih Američkih Država bili su članovi njezine obitelji, suprug Michael McGraw i kći Elizabeth Merrill...

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović primio je vjerodajnice veleposlanice Sjedinjenih Američkih Država, objavio je Ured predsjednika Republike Hrvatske. 

Nj. E. Nicole McGraw, veleposlanica Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Zagrebu, predala je vjerodajnice predsjedniku Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću.

DUGONAJAVLJIVANA Trumpova donatorica i službeno stiže kao ambasadorica SAD-a u Zagreb: 'Veselimo se suradnji'
Trumpova donatorica i službeno stiže kao ambasadorica SAD-a u Zagreb: 'Veselimo se suradnji'

Kako navodi Milanovićev ured u pratnji veleposlanice Sjedinjenih Američkih Država bili su članovi njezine obitelji, suprug Michael McGraw i kći Elizabeth Merrill te zamjenica veleposlanice i prva tajnica Veleposlanstva Lauren Perlaza i vojni izaslanik obrane Sjedinjenih Američkih država brigadir Scott McLearn.

S druge strane uz predsjednika Milanovića bili su pročelnik Kabineta Predsjednika Republike Bartol Šimunić, ravnatelj Uprave za političke poslove Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH Tomislav Lendić i pomoćnik savjetnika Predsjednika Republike za vanjsku i europsku politiku Ivan Mutavdžić.

