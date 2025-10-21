Nova Trumpova veleposlanica stigla kod Zorana Milanovića

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović primio je vjerodajnice veleposlanice Sjedinjenih Američkih Država, objavio je Ured predsjednika Republike Hrvatske.

Nj. E. Nicole McGraw, veleposlanica Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Zagrebu, predala je vjerodajnice predsjedniku Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću.

Kako navodi Milanovićev ured u pratnji veleposlanice Sjedinjenih Američkih Država bili su članovi njezine obitelji, suprug Michael McGraw i kći Elizabeth Merrill te zamjenica veleposlanice i prva tajnica Veleposlanstva Lauren Perlaza i vojni izaslanik obrane Sjedinjenih Američkih država brigadir Scott McLearn.

S druge strane uz predsjednika Milanovića bili su pročelnik Kabineta Predsjednika Republike Bartol Šimunić, ravnatelj Uprave za političke poslove Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH Tomislav Lendić i pomoćnik savjetnika Predsjednika Republike za vanjsku i europsku politiku Ivan Mutavdžić.