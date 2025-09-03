Milanović s Jergovićem: 'Neka dijalog i tolerancija istinski postanu pravila našeg društva'

Razgovarao sam danas s Miljenkom Jergovićem koji je u Uredu Predsjednika bio dobrodošao, a mislim da je i naš razgovor dobro prošao, objavio je predsjednik Republike Zoran Milanović na društvenim mrežama.

- Književnik ko književnik, Miljenko će vjerojatno i taj razgovor iskoristiti kao crticu za stvaranje neke nove spisateljske građe, pa ćemo čitati i drugu stranu priče. A to i jest suština razgovora (kakvih nam u Hrvatskoj nedostaje): slušati - i čuti! - što drugi, pa i drugačiji od nas, imaju za reći - napisao je Milanović.

Dodao je i da su nakon kolovoških noći, stigli rujanski dani.

- Neka dijalog i tolerancija različitosti istinski postanu pravila hrvatskog društva - poručio je Milanović.