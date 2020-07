Markotić: 'Milanović sigurno nije mislio ništa loše kad je karijes usporedio s koronom'

<p>Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević <strong>Alemka Markotić</strong> je gostovala u<a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a527501/Markotic-o-Milanovicevoj-usporedbi-korone-s-karijesom-Nije-mislio-nista-lose.html"> Pressingu na N1</a> gdje je govorila o više tema, a među prvima bila je ona je li Hrvatskoj trebao 'lockdown'. </p><p><strong>Nova pravila pružanja prve pomoći: </strong></p><p>- Panike nije bilo nikako, bila je jedna ozbiljnost praćenja situacije. Vidjeli smo što se intenzivno događalo u Kini i Italiji, pa smo promišljali. Vidjeli ste i sami da je u zimskom razdoblju u našoj okolici bilo puno umrlih, na respiratorima. Te mjere su se pokazale uspješnima, gledali smo da budu najkraće moguće.</p><p>- Relativno brzo smo to sveli na niske brojke. Zima će biti zahtjevna da se ne napravi lockdown, a koji nitko ne planira. Sve što činimo sada je edukacija, slanje poruka ljudima. Ako želimo što bolje proći zimu, treba se pripremiti. Bit će to velik izazov za našu kliniku - rekla je Markotić te objasnila kako je bitno educirati se. </p><p>Objasnila je kako je Vlada prepoznala važnost klinike i kako će se uskoro početi raditi na njenoj modernizaciji i opremanju.</p><p>Komentirala je i politiku. Podršku je dala <strong>Kolindi Grabar-Kitarović</strong> na zadnjim predsjedničkim izborima. Na pitanje je li dobivala ponude za funkcije odgovara sljedeće:</p><p>- Ja se držim struke. Različiti oblici vlasti omogućavaju da se neke ideje provedu, ne vidim u tome ništa loše, da se ljudi na pozitivan način bave politikom. Ali ja imam sad velike izazove u klinici, kroz ove projekte koje sam vam rekla, da je potrebno proći cijelu zimu, jesen i to, mislim da je moje mjesto tu - rekla je Markotić te odgovorila na to ima li političkih ambicija. </p><p>- Svaki građani djeluje politički ako savjesno obavlja svoj posao i radi svoju struku na najbolji mogući način, to je isto političko djelovanje - kaže Markotić.</p><p>Komentirala je izjavu predsjednika <strong>Zorana</strong> <strong>Milanovića</strong> koji je usporedio koronu s karijesom. </p><p>- Mislim da nije želio usporediti te bolesti nego je, mislim, želio poslati jednu poruku smirenja. Da naravno trebamo biti ozbiljni i znati da je ovo ozbiljna i teška bolest, ne biti u grču. Važno je da nacije ostane zdrava i psihički i mentalno, da to nije s grčem, da je osjećaj da je nametnut. Mjere moramo prihvatiti kao dio ponašanja koje je sada potrebno - rekla je Markotić te komentirala činjenicu da joj je otac bio politički zatvorenik na Sv. Grguru, Golom otoku.</p><p>- Znam da su tada bile studentske demonstracije, moj otac je bio optužen da je sudjelovao njima i završio je na Sv. Grguru. Moj otac nije volio baš pričati o tome i ono što cijenim kod toga rekao je što je rekao 'ja sam svima oprostio - kazala je Markotić.</p><p>Ako možemo izvući nekakvu 'poruku' od ovog virusa to je za smo krhki, zaključno je rekla Markotić, ali i da je dobro što se cijeli svijet ujedinio u borbi protiv njega i posljedica.</p>