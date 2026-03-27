Milanović: Slušajte službe kako ne bi bilo ozlijeđenih i žrtava

Predsjednik Zoran Milanović oglasio se povodom oluje koja je pogodila Hrvatsku. Pozvao je na solidarnost i slušanje poruka stručnjaka i službi.

- Zahvaljujem svim hitnim službama i njihovim djelatnicima koji pomažu ljudima i saniraju štetu izazvanu olujnim nevremenom koje je pogodilo više dijelova Hrvatske, najviše Zagreb i okolicu. Pripadnici gradskih i državnih hitnih službi od sinoć neumorno i savjesno čine sve moguće kako bi pomogli hrvatskim ljudima i pri tome se i sami izlažu opasnosti. S obzirom na najave nastavka olujnog nevremena, pozivam građane da slušaju i poštuju upute nadležnih službi kako bi se izbjegle žrtve i veće nesreće te olakšalo postupanje hitnim službama. Isto tako, apeliram na građansku solidarnost i uzajamnu pomoć svima koji su u nevolji, posebno starijima i nemoćnima - objavio je Milanović.

Podsjećamo, brojevi koje se zovu u ovakvim situacijama su: Zagrebački holding, hitne intervencije podružnica Zrinjevac: +385 91 483 9028 i +385 91 4839 043, Ako Zagrepčani uoče stablo na cesti, za to zovu nadležnu službu Zagrebačkih cesta na 01 6420 858, dok se za sve ostale hitne situacije preporučuje jednostavno "okrenuti" 112.